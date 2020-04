Les employés Apple se disent surchargés entre la garde des enfants et le télétravail

Il y a 2 heures

Julien Russo

Le télétravail ce n'est pas toujours simple, surtout quand on a des enfants à garder. Plusieurs employés Apple ont récemment partagé leur expérience de continuer leur activité professionnelle à domicile avec les enfants à s'occuper en même temps. Beaucoup aimeraient que les écoles réouvrent ou pouvoir retourner travailler dans les locaux d'Apple.

Apple facilite le quotidien de ses salariés

Deirdre O'Brien la vice-présidente des Apple Store l'avait souligné, il n'est pas simple de travailler à domicile. Une décision a été prise il y a quelques semaines, visant à mettre des horaires flexibles pour faciliter le quotidien des parents qui ont un ou plusieurs enfants à leur domicile.

CNET qui relaie l'information affirme qu'Apple a augmenté la communication entre les managers et les employés. L'objectif étant que l'employé travaille toujours dans les meilleures conditions pour rester productif.

Chaque employé Apple qui travaille depuis son domicile peut demander des aménagements supplémentaires. Les managers sont invités à répondre le plus favorablement possible à des salariés qui seraient en difficulté sur des horaires et souhaiteraient plus de flexibilités dans leur emploi du temps.

La porte-parole d'Apple Kristin Huguet a déclaré : "C'est une période difficile pour tout le monde - en particulier pour les parents - et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour soutenir chaque membre de notre famille Apple. Aucun délai n'est trop important, et aucune priorité n'est plus urgente que de prendre soin de nos proches. Notre objectif est d'être flexible, collaboratif et accommodant avec tous les parents et tuteurs de nos équipes".

Apple accorde une importance toute particulière à ses milliers de collaborateurs depuis le début de la pandémie Covid-19 et continuera à le faire jusqu'à que la situation revienne à la normale.