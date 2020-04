Halide prend totalement en charge l'iPhone SE

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

1

On le sait, il est difficile de se faire une place sur l'App Store, et plus particulièrement dans la catégorie Photographie tant le secteur est bouché et les applications se multiplient.



Pourtant, Halide (v1.16.2, 22 Mo, iOS 11.0) réussit à se démarquer en proposant une application entièrement consacrée à la photographie et à ses réglages avec brio comme nous l'indiquions à sa sortie.



Elle permet de nombreux réglages manuels pour les plus connaisseurs d'entre nous, et vient de se mettre à jour pour devenir totalement compatible avec le nouvel iPhone SE d'Apple.

Halide devient compatible avec le nouvel iPhone SE

Récemment, Apple a commercialisé son iPhone SE dans une version 2020 arborant le design d'un iPhone 8, tout en amenant les dernières technologies de la firme.



Au dos, l'iPhone propose par exemple un mode Portrait limité aux personnes, et non aux objets... C'est ce qui a poussé les développeurs de l'application Halide à mettre à jour cette dernière pour prendre en charge l'appareil et ses fonctionnalités.



Mais, si vous suivez l'actualité photographie de l'App Store, vous n'êtes pas sans savoir qu'Halide n'est pas la seule application des développeurs, puisque Spectre, spécialisé dans les photos de nuit, se met également à jour pour les mêmes raisons.



De plus, les développeurs annoncent publier un test de l'appareil photo de l'iPhone SE la semaine prochaine.

