Bons plans iOS : Hyperforma, B&G, Alien: Blackout

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hyperforma, B&G, Alien: Blackout. L'occasion d'économiser 30,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

B&G (App, iPhone / iPad, v2.8.1, 74 Mo, iOS 9.0, Lorenzo Piccinini) passe de 1,09 € à gratuit.



Vous recherchez la lumière idéale pour faire des photos impressionnantes? Êtes-vous curieux de savoir comment les photographes professionnels saisissent le moment où la lumière est "magique"? Cette application est faite pour vous ! Facile et intuitif, il vous montre les bonnes heures selon votre position.



Les + : Facile à utiliser Télécharger l'app gratuite B&G





Spending Log Pro (App, iPhone, v4.36, 10 Mo, iOS 11.0, MoneyBudgie) passe de 3,49 € à gratuit.



Avez-vous trop d'argent à la fin du mois ? Aimeriez-vous savoir combien vous dépensez chaque mois en repas au restaurant, en carburant, en épicerie, etc ?



Spending Log Pro enregistre vos revenus et vos dépenses pour que vous puissiez savoir où votre argent est dépensé. Vous pouvez suivre l'évolution de votre argent dans différents comptes et classer ces transactions pour une analyse aisée.



Les + : Facile de s'y retrouver Télécharger l'app gratuite Spending Log Pro





JEUX GRATUITS iOS :

Office Story (Jeu, Simulation, iPhone, v2.1.1, 159 Mo, iOS 9.0, Global Sculptor, LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Essayez de transformer une start-up de garage en une grande compagnie (ça vous rappelle quelque chose ?) dans ce jeu de gestion sur le thème du développement d'applications mobiles. Pour y parvenir, vous devrez prendre des décisions stratégiques, acheter des tables, embaucher des gens et les former !



Ses graphismes 3D de qualité permettent à Office Story de se démarquer des concurrents comme Game Dev Story par exemple.



Les + : Beau

Facile d'accès Télécharger le jeu gratuit Office Story





My City : After School (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.3.1, 344 Mo, iOS 10.0) passe de 3,49 € à gratuit.



Dans My City, on commence à s'amuser après l'école ! Appelez donc vos amis d'école et invitez vos voisins à vous rencontrer au parc, on va commencer à s'amuser. Skating, lecture, cours de karaté, voilier radiocommandé, faire des graffitis et même du shopping.



Il y a des tonnes de choses à faire et de lieux à explorer. Venez découvrir tous les nouveaux personnages, promenez-vous dans tous les lieux amusants et prenez plaisir à créer vos propres histoires.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit My City : After School





Talking Carl (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v9.4, 65 Mo, iOS 9.0, Tayasui.com) passe de 1,09 € à gratuit.



Carl est une bête qui répète tout ce que vous direz, mais avec une véritable voix hilarante.



D'autres animations sont également possibles puisque vous pourrez jouer de la musique, interagir avec lui ou encore lui envoyer de la foudre.



Les + : Un jeu bien drôle

Un ami dans la poche Télécharger le jeu gratuit Talking Carl





BACKFIRE (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v2.0.2, 370 Mo, iOS 8.0, Joel Rochon) passe de 3,49 € à gratuit.



Prenez le contrôle d'un exorciste en mission ayant pour but de supprimer une ancienne malédiction. Votre seul outil : un navire qui tire en l'arrière.



D'innombrables ennemis bloquent votre chemin, d'anciens démons se dresseront contre vous et la mort viendra encore et encore. Ce n'est qu'avec habileté et persévérance que vous pourrez purifier la malédiction et vous sauver. Télécharger le jeu gratuit BACKFIRE





Alien: Blackout (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v2.0.0, 554 Mo, iOS 8.0, D3PA) passe de 5,49 € à gratuit.



La terreur d'Alien prend vie dans Alien: Blackout. Essayez de survivre alors que vous êtes pris au piège dans la station spatiale Weyland-Yutani en perdition avec à son bord un xénomorphe meurtrier qui vous traque sans relâche, vous et l'équipage. Soyez plus malin que le chasseur ultime en faisant des choix audacieux. Les joueurs doivent se débrouiller avec les commandes endommagées de la station spatiale ou risquer de sacrifier des membres de l'équipage pour éviter tout contact mortel, ce qui modifie de façon irréversible l'issue du jeu.

Télécharger le jeu gratuit Alien: Blackout





PROMOS iOS :

Dark Quest 2 (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 1,5 Go, iOS 11.0, Brain Seal Ltd) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Dark Quest 2 est un RPG au tour par tour inspiré du légendaire jeu de société Hero Quest. Le jeu propose un système dans lequel vous contrôlez un groupe de héros, avec un style artistique dessiné à la main, et une mécanique basée sur les dés et bien plus encore.



Chaque niveau est conçu pour vous faire vivre une aventure qui mettra à l'épreuve la force, le courage et la santé mentale de votre groupe à mesure que vous vous enfoncez dans le château à la recherche du méchant sorcier.



Les + : Durée de vie Télécharger Dark Quest 2 à 2,29 €





Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.33, 226 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 5,49 € à 2,29 €.



La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

