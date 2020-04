Une chaine YouTube imagine la future interface de la PS5

La PlayStation 5 approche à grands pas, si on connait plusieurs de ses caractéristiques, visuellement on ne sait pas à quoi elle ressemblera, ni les modifications majeures qu'aura l'interface. Spécialisée dans les concepts d'iPhone, la chaine YouTube "ConceptsiPhone" a imaginé le menu de la PS5. Au programme plusieurs nouveautés pour rendre l'utilisation plus pratique et agréable !

Le menu de la future PlayStation 5 ?

Si vous êtes impatient de passer vos journées sur la PS5, on vous rassure vous n'êtes pas tout seul, nous aussi !

S'il y a encore des raisons d'espérer que Sony la sorte avant les fêtes de fin d'année, il y a aussi des risques que la nouvelle console du géant japonais rencontre un retard à cause des événements actuels et des ralentissements sur les chaines de production qui reviennent progressivement à la normale.



Les nouveautés vont être nombreuses, comme l'essentiel... La manette ! Qui aura le doux nom de "Dualsense".

La future console apportera aussi le Ray Tracing qui permet des rendus plus réalistes. Cette nouveauté sera rendue possible grâce au processeur x86-64-AMD Ryzen "Zen 2" qui sera doté de 8 coeurs.

Autrement dit, attendez-vous à un monstre de puissance !



Si on n’en connait déjà pas mal sur le prochain succès de Sony, on ne sait pas pour l'instant à quoi va ressembler l'interface des menus et les nouvelles fonctionnalités logicielles. Des choses qu'on apprend en général lors de l'annonce officielle.

Cependant, rien ne nous empêche d'imaginer des nouveautés innovantes !

Première nouveauté d'entrée de jeu, on retrouverait le logo PlaySatation sous plusieurs couleurs, comme à l'ancienne. Un logo vintage qui passerait progressivement blanc jusqu'à se rétrécir pour intégrer la fenêtre d'accueil et se placer à côté de la mention "PS5".

Pour la sélection des profils, changement de forme, on passerait des profils sous forme de rond avec une image personnalisée.



L'écran de démarrage se diviserait en trois parties, la "Status Bar" avec le nom du profil, le nombre d'amis connecté en temps réel, les trophées obtenus et l'heure.

Dans la partie du milieu, on retrouve les applications qui ne sont plus des carrés.

Dans la partie inférieure, on retrouve les contenus de l'app sélectionné. Par exemple, si vous êtes sur l'app Netflix, vous verrez les dernières séries que vous avez vues en liste horizontale.

Petite révolution, il sera aussi possible d'épingler des applications. Un peu comme on le ferait avec un onglet sur un navigateur internet !

En ce qui concerne le fond d'écran, comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous, il s'adapte en fonction du contenu où vous êtes.



L'ouverture de l'application est d'une fluidité et rapidité quasiment instantanée. On remarque aussi un nouvel effet d'ouverture.

Ce concept est particulièrement intéressant et réaliste ! Il apporte un vent de fraîcheur au logiciel de la PlayStation. On espère quand même que les nouveautés ne se limiteront pas qu'à ce qu'on voit dans la vidéo. On devrait en savoir plus prochainement !