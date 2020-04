iPhone 12 : un mois de retard sur la production selon le Wall Street Journal

Guillaume Gabriel

Les rumeurs sur un report du lancement de l'iPhone 12 vont bon train en ce moment, et de plus en plus de sources évoquent un retard, alors qu'Apple ne réagit toujours pas.



Il faut dire que l'arrivée du coronavirus dans le monde a provoqué un sacré chamboulement dans la production et la commercialisation du nouveau smartphone.



Aujourd'hui, c'est le célèbre Wall Street Journal qui relaye l'information : selon eux, le téléphone a un mois de retard.

La production de l'iPhone 12 en retard d'un mois

Outre les nombreuses sources faisant écho d'un retard, c'est le Wall Street Journal qui rapporte aujourd'hui qu'Apple rencontre un retard d'un mois dans la production de l'iPhone 12.



Malheureusement, cette période pourrait donc venir chambouler la fenêtre de lancement initialement prévue en septembre... Il faut dire qu'entre les fermetures d'usines en Chine, l'interdiction pour les ingénieurs d'Apple de se rendre dans le pays pour finaliser le prototype et le confinement de plus en plus violent aux États-Unis, ce retard est logique.



Pour rappel, Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles d'iPhone 12, un modèle de 5,4 pouces, un modèle de 6,7 pouces et deux modèles de 6,1 pouces.



Le journal précise qu'avec ce retard, les prévisions pour la période de juillet à décembre pourraient chuter jusqu'à 20 %. À quand l'officialisation d'Apple ?



