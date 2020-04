iPhone SE 2020 : facile à réparer !

Le démontage de l'iPhone SE par iFixit était prévu pour ce lundi, le voici sans retard. Le nouveau smartphone d'Apple confirme ses emprunts à l'iPhone 8 et à l'iPhone 11. Si le design, l'écran ou encore la batterie sont issus de l'iPhone 8, en revanche la puce A13 est bien celle de l'iPhone 11.



Mais ce démontage complet nous apprend quelque chose sur l'appareil photo, en plus de savoir qu'on peut échanger quelques composants entre les deux iPhone.

Le même écran, sans 3D Touch

Comme prévu, l'écran est identique entre l'iPhone SE 2020 et l'iPhone 8 de 2017, à l'exception du module 3D Touch. Apple ne le propose plus sur ces derniers modèles et le SE ne fait pas exception. En fait, le logement est toujours présent mais est désormais vide. Une manière de réutiliser le châssis et de faire des économies. Apple aurait pu réduire l'épaisseur de son SE. Dommage.

Un capteur photo issu de l'iPhone 8

Même si Apple affiche des caractéristiques proches de l'iPhone XR en termes de photos avec notamment le mode portrait, en fait, le capteur principal est plus petit et est identique à celui de l'iPhone 8. La différence se fait donc sur l'IA et la puissance de la machine. Une demi-surprise donc.

Note de 6/10

C'est tout pour les surprises, le reste n'a rien d'étonnant avec de nombreuses pièces réutilisées par Apple et qui faciliteront la réparation par la firme ou les ateliers indépendants. Les pièces sont connues, peu chères et faciles à changer (sauf le Touch ID). Par contre, même si cet iPhone SE est étanche et certifié IP67, il est plus fragile que l'ancien SE avec son dos qui passe de l'aluminium au verre (pour la recharge par induction).



Relisez notre comparatif pour mieux comprendre ce que propose cet iPhone SE, ou bien le premier test.



