League of Legends Mobile Wild Rift : tout ce qu'il faut savoir sur le jeu

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Réagir

Plus de six mois après son annonce officielle par Riot Games, le prochain hit mobile, League of Legends: Wild Rift, se fait toujours désirer. Prévu pour « 2020 » sur iOS et Android, il s'agit certainement d'un des jeux les plus attendus de l'année.



Le célèbre MOBA qui doit apporter une expérience très proche de la version PC peaufine son gameplay et son esthétique afin de frapper un grand coup. Les seules informations qu'on a pu glaner proviennent du responsable du design de Riot Games, Brian Feeney via la chaîne YouTube officielle de League Of Legends Wild Rift.



Regardez le trailer vidéo de LoL Wild Rift :

League of Legends Wild Rift : un jeu mobile comme sur PC

Porter les champions (héros) de la version PC du jeu vers le mobile est l'un des défis les plus importants rencontrés par les développeurs de Wild Rift. Le problème se résume principalement aux contrôles qui passent du clavier et de la souris aux contrôles à double stick virtuels sur l'écran de l'iPhone, de l'iPad ou d'un Android.



Comme les deux plates-formes affichent clairement une disparité concernant les contrôles, les développeurs de Riot Games ont dû faire des ajustements qui rendent certains héros parfaitement adaptés au gameplay mobile. Ce faisant, ils assurent la fidélité à la compétitivité réelle de chaque héros sur le champ de bataille, tout en simplifiant certaines actions ou cartes.

Les changements connus des héros dans LoL Wild Rift

Le changement le plus notable concerne sans doute le Disintegrate de Annie et le Double Up de Miss Fortune qui deviennent plus direct et plus meurtriers. De plus, la Silver Bolts e Vayne, une capacité autrefois passive deviendrait bien plus active dans la version mobile du jeu, en particulier grâce à une compétence d'amélioration de la vitesse d'attaque.



Cependant, tous les héros ne nécessitent pas de changement pour le portage mobile, selon Feeney. On ne touche pas à des champions comme Ziggs, Orianna et Nami qui sont identiques entre leurs rendus PC et ceux du jeu mobile.



Les joueurs sur PC pourraient se dire qu'il y a aucune raison d'envisager de tester la version mobile. Mais les développeurs ajoutent un petit plus au portage mobile sous la forme de fonctionnalités uniques jamais vues auparavant dans le jeu. Plus précisément, certains champions recevraient un ajustement de leurs capacités qui fonctionnent d'une manière qui semble bizarre pour les joueurs vétérans.



Par exemple, la flèche de cristal enchantée d'Ashe peut désormais pivoter dans une direction linéaire différente une fois lancée, ce qui ajoute de manière significative un avantage et une flexibilité pour le héros au combat. Cela avait déjà été révélé dans la bande-annonce initiale de Wild Rift.



Un autre exemple notable serait le traitement global de Lux et de sa compétence Final Spark, la mettant en «overdrive», qui s'écarte là aussi de la version PC. De quoi relancer l'intérêt.

Devriez-vous télécharger League of Legends Mobile (LoL Wild Rift) ?

Alors qu'actuellement le jeu n'est toujours pas sorti, faites attention aux fakes sur Internet. Certains petits malins se servent de la popularité de LoL pour attirer les utilisateurs dans leurs pièges.



Mais une fois que le vrai League of Legends Mobile sera disponible, il est certain qu'il faudra le tester, que vous soyez ou non joueur historique de LoL. La pandémie ne doit pas aider Brian Feeney et ses collègues à progresser dans le développement du jeu, mais nul doute que la date de 2020 sera tenue. Elle est assez large pour terminer un jeu qui avait l'air bien avancé fin 2019.



Reste désormais à attendre les prochaines informations officielles de Riot Games qui sait pertinemment que les joueurs attendent avec impatience la moindre nouvelle de la version mobile. Juin étant souvent un mois très important pour le jeu vidéo mondial (avec l'E3 notamment), gageons que nous ayons une date, ou au moins une version bêta ouverte pour tester LoL Wild Rift sur iOS et Android.

League of Legends : et les consoles de jeux ?

Enfin, autre nouveauté majeure, League of Legends: Wild Drift est également prévu pour une sortie sur console de jeux. Et, logiquement, cette version présentera une expérience de jeu similaire à celle de la version mobile. Mais les joueurs sur iPhone ou Android auront la primeur avec quelques mois d'exclusivité.