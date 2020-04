Gene Daniel Levoff : l'ancien avocat d'Apple risque 20 ans de prison

Il y a 5 heures

Alban Martin

Ancien directeur du cabinet d'avocats internes chez Apple, Gene Daniel Levoff se trouve toujours face à la justice américaine dans une affaire de délit d'initié. Bien qu'il soutienne faire l'objet de poursuites inconstitutionnelles, Gene a été inculpé en vertu de la Securities Exchange Act des États-Unis, qui interdit les «dispositifs ou artifices manipulateurs ou trompeurs», mais ne mentionne pas les délits d'initiés. Il est également accusé de fraude téléphonique.

Gene Daniel Levoff à gauche. © Bloomberg.

Un délit d'initié qui pourrait lui coûter cher

Poursuivi par la SEC depuis 2018, il est déjà passé plusieurs fois devant le juge, et a été libéré moyennant une caution de 500 000 dollars après avoir plaidé non coupable.



Gene Levoff a demandé hier à un juge fédéral du New Jersey de rejeter l'accusation de 2019 dans laquelle les procureurs démontraient qu'il a échangé à plusieurs reprises des informations qu'il avait glanées sur les revenus et les gains d'Apple remontant à 2011. Pour mémoire, Levoff avait été licencié en septembre 2018 par Apple, après l'avoir mis en congés deux mois plus tôt.



Pour s'en sortir, Kevin Marino, l'avocat de l'avocat Levoff, explique que le délit d'initié n'est pas prévue dans la constitution. Mais des experts comme Miriam Baer, ​​professeur à la Brooklyn Law School, estiment que cela ne tiendra pas et rappelle que la Cour suprême a traité une affaire de délit d'initié récemment en 2016.



L'accusation porte sur des informations privilégiées qui lui ont permis de générer environ 227 000 $ de bénéfices, tout en lui permettant d'éviter 377 000 $ de pertes. Une somme pratiquement dérisoire face à la peine maximale qu'il encourt...



