iPhone SE 2020 : Le Haptic Touch ne fonctionne pas avec les notifications

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

1

Déception pour plusieurs utilisateurs de Reddit qui ont partagé leur expérience de l'iPhone SE 2020. En effet, ils ont remarqué que le Haptic Touch ne fonctionnait pas avec les notifications sur l'écran de verrouillage. Pour rappel, il s'agit d'une fonction qui permet (avec un appui long) d'avoir plus de détails. C'est un peu comme le clic droit d'une souris ou le 3D Touch !

Il ne s'agirait pas d'un bug

Véritable révélation pour certains utilisateurs, le Haptic Touch est disponible sur iPhone SE 2020. L'écran a été rendu compatible pour détecter les appuis longs. Vous pouvez par exemple rester appuyer sur une musique d'Apple Music pour l'ajouter dans votre playlist ou la supprimer de votre bibliothèque ou rester appuyer sur l'application Instagram afin d'avoir un accès rapide pour poster une photo.



Des fonctionnalités auxquelles on s'est tous habitués, mais également pour les notifications.

En effet, sur l'iPhone 11 vous pouvez faire un appui long afin d'avoir plus de détails sur une notification que vous avez reçue (comme l'image en plus grande ou pour répondre à un message). Mais pas sur l'iPhone SE 2020 !

D'après un utilisateur de Reddit qui a pris contact avec un employé Apple, cette absence de Haptic Touch sur les notifications serait volontaire. Pour faire simple, il ne faut pas s'attendre à une mise à jour, puisqu'il ne s'agit pas d'un bug. On rappelle que l’iPhone XR avait du attendre une mise à jour pour bénéficier de Haptic Touch sur cette partie..



Pour ceux qui veulent les détails d'une notification, vous pouvez toujours la slider vers la gauche et vous y trouverez "Afficher". C'est exactement les mêmes fonctionnalités que si vous étiez passé par le Haptic Touch.



Voici un exemple de notification avec image qu’on peut étendre avec un appui long :