T2 2020 : Les analystes s'attendent à une baisse du chiffre d'affaires d'Apple

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

Le Covid-19 est un virus pour l'homme, mais aussi pour l'économie. Depuis que l'épidémie s'est transformée en pandémie, l'économie de chaque pays est fortement impactée, y compris les ventes de nombreuses entreprises. Au premier plan, on retrouve Apple qui devrait annoncer jeudi des résultats financiers avec une légère baisse.

Un T2 2020 qui s'annonce décevant

Certaines entreprises comme Amazon ou Netflix profitent du confinement pour réaliser leurs meilleurs chiffres d'affaires, pour d'autres comme Apple la situation est très difficile.

Avec les problèmes de stocks qui ont généré des délais de livraison de plusieurs semaines et une restriction de 2 iPhone maximum par commande sur l'Apple Store en ligne, Apple a perdu de nombreuses ventes.

De plus, la firme de Cupertino n'a pas eu de chance, puisque la majorité de ses sous-traitants et fournisseurs ne pouvaient plus assurer les commandes normalement sur la fin janvier et la totalité du mois de février.



Tous ces éléments ont des conséquences directes sur le chiffre d'affaires d'Apple. D'après le média Reuters, les analystes s'attendent tous à ce qu'Apple annonce une baisse de ses revenus. On parle d'une chute d'environ -6% comparé au même trimestre de l'année dernière. En ce qui concerne le bénéfice net, c'est la douche froide puisque celui-ci chuterait de -11%.

S'il n'y avait pas eu le Covid-19, le chiffre d'affaires d'Apple aurait dû être en croissance par rapport à l'année dernière. En 2019, il était de 58,02 milliards et les prévisions pour le second trimestre de 2020 étaient entre 63 et 67 milliards de dollars. Pourquoi une évolution aussi élevée ? Grâce essentiellement à la commercialisation de l'iPhone SE 2 et l'iPad Pro 2020.



Nicole Peng analyste chez Canalys a tenu à faire remarquer que l'iPhone SE 2 est une bonne initiative d'Apple. Cette nouvelle génération d'entrée de gamme devrait porter vers le haut les ventes d'iPhone en cette période difficile.

L'analyste a expliqué : "Les gens veulent éviter l'incertitude en période de ralentissement. Avoir une marque comme Apple qui peut mettre en valeur la qualité et rendre les gens moins inquiets des pannes ou du service après-vente peut attirer des acheteurs."

Le marché des smartphones renait de ses cendres en Chine

La vie et l'économie reprennent progressivement en Chine. Les premières données obtenues montrent que les Chinois n'hésitent pas à réinvestir dans le dernier smartphone. La reprise aura été rapide et bénéfique pour l'ensemble des acteurs du marché.

Reuters explique que les ventes d'iPhone ont évolué de +21% le mois dernier, comparé à mars 2019. Cela montre que les consommateurs voulaient acheter un iPhone, mais avaient décidé de repousser leur achat en raison des boutiques fermées et des difficultés pour se faire livrer à domicile.

Jeudi soir vous retrouverez sur iPhoneSoft les résultats trimestriels d'Apple. Nous verrons les conséquences qu'auront provoquées les arrêts de productions en Chine.