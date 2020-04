Test de résistance de l’iPhone SE 2020

Par contre, à l’arrière, la partie appareil photo qui est censé être du saphir synthétique ne résiste pas non plus à du 6, alors que le Yuoutuneur explique que du verre saphir doit tenir jusqu’à 8 ou 9. Mais c’était déjà le cas sur les iPhone précédents.

Il s’agit bien évidemment de Zack Nelson, le célèbre youtubeur de la chaîne JerryRigEverything qui passe son temps à détruire les nouveaux produits qui sortent. Avec le dernier iPhone, Zack sort des outils habituels comme des pointes de différentes duretés, un cutter, un briquet et ses mains pour terminer. Au test de résistance de l’écran, un pointe de 6 sur l’échelle de Mohs suffit à rayer le verre, ce qui est normal. Le verre est agréable pour le toucher mais n’est pas le matériau le plus résistant. JerryRigEverything rappelle d’ailleurs que le premier iPhone utilisait du plastique lors de sa présentation, Steve Jobs ayant ensuite rapidement fait modifier ce point.

Encore et toujours l’iPhone SE 2. En ces temps calmes au niveau de l’actualité en raison du Coronavirus, chaque nouveauté est scrutée sous toutes les coutures. Ainsi, le nouvel iPhone d’entrée de gamme qui a déjà été comparé , testé , benchmarké et démonté vient ici se faire torturer par un expert en la matière. Mais que vaut donc le petit iPhone à 489€ ?

