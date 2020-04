Promo : la TV Philips The One 65 à 699€ + barre de son gratuite

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

12

Le téléviseur Philips The One est un modèle unique et pratiquement complet à prix raisonnable. La dalle se distingue du reste par la fonctionnalité immersive Ambilight sur 3 côtés et vient de se voir offrir une barre de son pour atteindre des sommets à prix cassé. En effet, la TV est affichée à 699€ au lieu de 999€, sans compter la barre de son de la marque qui est gratuite au lieu de 299€. Pas mal !

Philips lance une belle promotion sur The One 65 pouces !

Quelques avantages de The One :

Amibilight nouvelle génération

4K

HDR 10+

Mode jeu

Dolby Vision

Dolby Atmos

HDMI 2.2

Android TV

Chromcast intégré

Au lieu de près de 1300 euros en tout, le pack incluant le téléviseur Philips The One 65″et la barre de son Philips HTL3325 revient à seulement 699 euros sur Darty et idem sur Fnac. Pour avoir la barre de son gratuite, il suffit d’ajouter les deux produits au panier.



Voilà de quoi mieux tenir pendant le confinement avec une télévision connectée de 164 centimètres de diagonale, les dernières technologies et toutes les applications comme Disney+, Netflix, MyCanal, Prime Video, Spotify et autre Apple Music.



Si Ambilight vous parait gadget, notre ami Julien ne jure que par cela à la rédaction. Cela donne un côté plus immersif à tout ce que vous regardez. Même pour jouer à la console, c'est un plus.



Autrement, la TV Philips The One dispose d'une connectique complète avec 1 prise antenne TV, 4 ports HDMI 2.2, 1 port Ethernet, 2 ports USB, 1 port jack et 1 port optique. Sans compter que l'intégration de Google Assistant facilite les interactions, sans oublier le support intégré de Chromecast qui est un vrai plus pour diffuser du contenu sur votre téléviseur.

Bref, la TV The One est une excellente affaire à ne pas manquer si vous deviez changer l'écran de votre salon.



Mise à jour : le pack ne semble plus d’actualité, mais la TV est toujours en promotion à 699€. Et les versions plus petites comme la 50 pouces est également moins chère.