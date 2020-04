Un allemand opéré du cœur grâce à l’ECG de l’Apple Watch

L'Apple Watch continue ses prouesses dans le secteur de la santé. Un allemand de 80 ans qui utilise la montre connectée d'Apple au quotidien s'est présenté aux urgences en se plaignant d'une douleur thoracique. Il a eu l'idée de présenter les rapports d'ECG de l'Apple Watch aux médecins, qui ont immédiatement pris la situation au sérieux.

L'Apple Watch avertit le patient

Quand vous avez un problème cardiaque, votre Apple Watch le détecte dans de nombreux cas et vous alerte à partir d'une notification. Celle-ci vous informe d'un rythme cardiaque irrégulier. C'est en général à ce moment précis où il est conseillé de se rendre chez un médecin ou l'hôpital le plus proche afin d'avoir un diagnostic "plus complet".

C'est ce qui est arrivé à un allemand de 80 ans qui ne se sentait pas bien et qui a reçu une notification sur son poignet l'avertissant d'un rapport ECG inquiétant.



Selon les explications d'EurekAlert, l'homme âgé est un passionné des montres connectées d'Apple. Il a ressenti en pleine après-midi une douleur thoracique qui s'en est suivi d'une alerte émise par son Apple Watch. Il s'est dit qu'une douleur et une notification dans la même journée ne pouvaient pas être une coïncidence !

Il s'est alors rapproché du centre médical universitaire de Mayence et a décrit ce qu'il ressentait et que sa montre l'avait informé d'un pouls irrégulier.

Il s'agit là des symptômes d'une crise cardiaque à venir (surtout à cet âge). Les médecins l'ont pris en charge le plus rapidement possible sans lui poser plus de questions. Ils ont instantanément compris que l'homme de 80 ans était en danger.



Lors de la rencontre avec les cardiologues du centre médical, le patient a été invité à montrer les enregistrement d'ECG qu'avait effectué la montre. Les professionnels ont tout de suite vu que l'analyse n'était pas normale.

Ils ont donc décidé d'administrer une chirurgie vitale (on peut aussi parler de cathétérisme cardiaque).

Lors de l'intervention, il a été trouvé "une maladie coronarienne sévère, à la fois une sténose de la tige principale et une lésion de bifurcation".

Au bout de seulement 48 heures, le propriétaire de l'Apple Watch est sorti du centre médical sans aucun symptôme et avec des résultats d'ECG entièrement corrects sur son Apple Watch.

Les médecins ont été impressionnés par ce que venait de réaliser la montre connectée d'Apple. Il est probable que l'homme aurait été consulté suite aux douleurs, mais l'aurait-il fait aussi rapidement sans une Apple Watch pour l'alerter d'une situation inhabituelle ? Ce n'est pas sûr !



Les médecins ont déclaré : "Le plus grand nombre d'experts et de patients possible dans le monde devraient savoir que l'application ECG sur Apple Watch peut être utilisée pour diagnostiquer les arythmies cardiaques et qu'elle peut également détecter l'ischémie coronarienne. Lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée, les aides au diagnostic numériques peuvent prévenir les infarctus du myocarde et sauver de nombreuses vit - comme dans le cas du patient de Mayence, âgé de 80 ans. On pourrait le dire ainsi: une pomme par jour peut éloigner l'infarctus du myocarde. "



