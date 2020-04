Fuite : Voici les prix de l'iPhone 12

Julien Russo

Dès la rentrée, Apple va présenter et lancer de nouveaux iPhone. Il s'agira de l'iPhone 12 qui devrait se décliner en 4 modèles différents avec des écrans OLED et un modem 5G. Il y aura une taille d'écran de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un autre modèle de 6,7 pouces. Jusqu’à aujourd'hui les prix des futurs iPhone n'avaient pas fuité, heureusement nous avons @Jon_Prosser le spécialiste des fuites Apple qui s'est fait plaisir en dévoilant la grille tarifaire !

Les prix des iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

C'est encore un coup de maitre de Jon Prosser sur Twitter. Toujours au courant des indiscrétions autour des produits Apple, il a révélé ces derniers jours plusieurs fuites sur l'iPhone SE 2 avant sa sortie et continue avec les iPhone 12 qui vont être commercialisés en fin d'année.



Jon explique que Apple va sortir 4 iPhone 12, ils auront en plus du prix une différence sur la taille de l'écran, mais aussi sur les caractéristiques. Le point en commun qu'ils auront tous, c'est l'intégration de la 5G et un écran OLED. Apple a définitivement coupé les ponts avec le LCD pour ses modèles haut de gamme.

Voici les prix qu'il indique...

iPhone 12 de 5,4" avec écran OLED, 5G et 2 caméras : 649$

iPhone 12 de 6,1" avec écran OLED, 5G et 2 caméras : 749$

iPhone 12 de 6,1" avec écran OLED, 5G et 3 caméras + LiDAR : 999$

iPhone 12 de 6,7" avec écran OLED, 5G et 3 caméras + LiDAR : 1099$

Bien sûr ces prix ne sont pas officiels, Jon Prosser l'a obtenu d'une source qu'il préfère garder confidentielle.

Nous en saurons plus sur les tarifs des iPhone dès que Apple aura décidé d'en faire l'annonce. Pour l'instant, les prix restent sur la même base que ce qu'on a l'habitude de voir chaque année. Il n'y aura pas d'augmentation malgré la 5G avec des prix en euros de 1159€ pour l'iPhone 12 Pro et 809€ pour l'iPhone 12. Les prix des iPhone 12 Max et iPhone 12 Pro Max seront 100€ plus chers. Ils comprennent la TVA et la taxe sur la copie privée, ce qui explique l'écart avec les USA (sans parler du cours euro / dollar).



On remarquera une fois de plus qu'on parle de 4 iPhone différents, dont deux qui ont la même taille d'écran. Cela confirme la note d'investisseur de l'analyste Ming-Chi Kuo.

Apple ajouterait également le radar LiDAR, comme elle l'a fait pour l'iPad Pro 2020. Mais on ne sait pas si elle passera à l'USB-C sur les iPhone 12.



Pour appuyer sur la crédibilité de cette source, Jon Prosser affirme que c'est la même qui l'a informé sur la date de lancement de l'iPhone SE 2. Autrement dit, il s'agit d'une personne qui détient des informations fiables.