Levelhead : le Super Mario Maker de Butterscotch est de sortie

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Le voilà enfin ! Il s'agit bien évidemment de Levelhead de Butterscotch Shenanigans, un jeu très attendu depuis son annonce lors du GDC 2018 comme successeur spirituel de l'incroyable Crashlands, l'un des jeux de l'année 2016. Levelhead s'inspire clairement des meilleurs jeux de plateforme et tout particulièrement de Super Mario Maker auquel il reprend le concept d'éditeur de niveaux.



Après un lancement en accès anticipé sur Steam, voilà que Levelhead sort sur l'App Store et ailleurs. Si vous aimez Super Mario Maker, vous allez adorer. Regardez le trailer vidéo ci-dessous :

Levelhead : le Super Mario Maker de Butterscotch est disponible au téléchargement !

Levelhead fait donc son arrivée ce jeudi 30 avril sur mobiles - iPhone, iPad et Android - mais aussi sur PC, Xbox One (avec Xbox Game Pass), Nintendo Switch, Epic Games Store, et autres.



Si vous n'avez jamais entendu parler de Levelhead, il s'agit d'un jeu premium de plateforme communautaire où vous devez livrer des colis d'un point A à un point B à l'aide du robot GR-18. Bien évidemment, chaque niveau fait main parmi la petite centaine disponible, regorge de défis et de surprises, de quoi passer quelques heures de manière agréable. Joliment réalisé, très dynamique et accessible, Levelhead peut compter sur un gameplay est simple mais complet avec la possibilité de courir, sauter, dégommer et bien plus selon l'environnement. Mais surtout, le jeu de Butterscotch propose un éditeur de niveaux intuitif qui permet d'exprimer sa créativité et ensuite de la partager avec les autres joueurs. Ainsi, les possibilités sont infinies comme avec Super Mario Maker ou Little Big Planet par exemple.



Cela donne lieu à un réseau social dans le jeu avec un système d'abonnés et de classements des niveaux. Il faudra être inventif et généreux pour réaliser les meilleurs parcours. Tout un programme qui devrait plaire à des millions de joueurs, d'autant que les parties sont synchronisées dans le Cloud pour reprendre sur n'importe quel appareil.



Pour installer Levelhead, outre les 8€ à débourser, il faut iOS 9 minimum et 400 mo d'espace libre sur iPhone. Et sur Android, c'est sur le Play Store.



Partagez votre avis dans les commentaires ! Quant à nous, il y a déjà deux gamers conquis à la rédaction !



Notre avis sur "Levelhead"

La note 5 / 5

