T1 2020 : Microsoft surpasse les attentes des analystes

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Avec la crise sanitaire qui anéantit l'économie, c'est pile ou face pour les entreprises. Soit elles constatent une augmentation de leur chiffre d'affaires comme c'est le cas avec Amazon qui profite des magasins fermés, soit elles constatent une forte chute. Pour Microsoft tout semble bien se passer. La firme a eu d'excellents résultats sur le premier trimestre de l'année 2020.

Un chiffre d'affaires de 35,02 milliards de dollars sur T1 2020

Les entreprises annoncent les unes après les autres leurs résultats trimestriels. Ce soir à 22h c'est au tour d'Apple, bien sûr vous pourrez suivre l'annonce sur iPhoneSoft. En attendant les résultats de la firme de Cupertino, on s'est intéressé à la concurrence et surprise, Microsoft s'est particulièrement bien débrouillé de janvier à mars 2020. Les analystes qui suivent de près les résultats de Microsoft s'attendaient à un chiffre d'affaires de 33,66 milliards de dollars. Au final, l'entreprise a annoncé 35,02 milliards. Autant vous dire que les analystes sont impressionnés !

Le bénéfice net de Microsoft est de 10,75 milliards de dollars, quand l'année dernière à la même période la société annonçait 8,81 milliards. Là aussi nous avons une croissance.

On pourrait se demander, mais comment ça se fait que Microsoft augmente ses bénéfices et son chiffre d'affaires alors que nous sommes en plein coeur de la pire période qu'a vécu l'économie depuis très longtemps ?

Il y a une raison à tout. Pour cela il faut s'intéresser à "Microsoft Teams". Avec le confinement, les entreprises du monde entier ont invité leurs employés à travailler à domicile à partir de leur connexion personnelle.

Il y a eu donc une forte augmentation de télétravail et justement Microsoft a été au premier rang pour profiter de cette nouvelle tendance.



Microsoft Teams est un outil révolutionnaire qui permet de rester proche de son équipe tout en étant loin. Il est possible participer à des visioconférences, de transférer des fichiers, de prendre des notes avec OneNote, mais aussi de consulter, modifier et partager des documents Word, PowerPoint et Excel en temps réel. Il y a aussi une multitude d'autres fonctionnalités qui sont devenues indispensables pour de nombreuses entreprises qui n'ont pas d'autre choix que de poursuivre leur activité à distance.

L'avantage que possède également Microsoft, c'est qu'elle a acquis une confiance solide auprès des professionnels. L'entreprise accompagne les pros au quotidien depuis plus de 30 ans, avec des logiciels et outils plus performants les uns que les autres.



Lors de l'annonce de son T1 2020, Microsoft a expliqué que Microsoft Teams avait connu une explosion dans les visioconférences. Il y a eu +1000% de conversations vidéos par rapport à la normale.

Il n'y a pas besoin de chercher loin pour comprendre que la majorité des revenus de Microsoft provient de Microsoft Teams.

Si l'offre basique est gratuite, on ressent très vite les premières limites lors de l'utilisation. La firme fait tout pour vous motiver à passer aux offres payantes.

Si vous souhaitez "upgrader", Microsoft propose son offre "Business Basic" qui coûte 4,20€ par utilisateur et par mois. On retrouve après l'offre "Business Standard" à 10,50€/mois par utilisateur et l'offre "E3" à 19,70€/mois par utilisateur.

La note peut très vite gonfler pour une entreprise qui possède plus d'une centaine de salariés en télétravail.



Après l'annonce des résultats trimestriels, le titre de Microsoft a augmenté de 5% en Bourse. Une performance qui a plu aux investisseurs. À voir si Apple fera mieux ce soir, mais vu que l'essentiel de ses revenus vient des iPhone qui connaissent une baisse des ventes à cause du confinement, la tendance ne devrait pas être la même !



Source