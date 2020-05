Apple TV+ sort la série Trying (saison entière) et l'épisode 4 de Défendre Jacob

Il y a 4 heures

Julien Russo

Depuis le lancement d'Apple TV+, il y a eu de nombreuses séries qui ont débarqué dans le catalogue. Apple essaie d'en sortir au minimum une nouvelle tous les mois. Même si on est loin du rythme et de l'investissement de Netflix, cela reste des séries de qualité. La dernière en date s'appelle "Trying".

L'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant

Il s'agit de la toute dernière production Apple. Trying raconte l'histoire d'un couple qui fait tout pour avoir un enfant, mais qui n'y arrive pas. Après plusieurs années à essayer, ils en concluent que commencer une procédure d'adoption serait peut-être la solution !

Dans le casting de cette nouvelle série, on retrouve Rafe Spall qui joue le rôle de Jason et Esther Smith joue celui de Nikki.

Ces acteurs sont loin d'être inconnu, puisque Spall a été aperçu dans la série Netflix Black Mirror, mais aussi dans Jurassic World : Fallen Kingdom et Men In Black : International.

La bonne nouvelle c'est que Trying est disponible dès maintenant avec la première saison au complet. On retrouve 8 épisodes en 4K et Dolby Atmos.

Cette comédie apporte aussi un "renouveau" dans le catalogue d'Apple TV+, puisqu'il s'agit d'une série réalisée par la BBC Studios et donc la première série originale Apple tournée au Royaume-Uni.

La série "Défendre Jacob" a également un épisode en plus depuis ce matin. Si vous ne l'avez pas encore vu, il s'agit d'une production avec Chris Evans en vedette. Il incarne un père de famille et un très grand procureur adjoint qui est réputé dans la région entière. Du jour au lendemain, il apprend que son fils de 14 ans est accusé d'avoir assassiné l'un de ses camarades dans une forêt.

L'épisode 4 est disponible. La série possède 8 épisodes au total au rythme d'un nouvel épisode tous les vendredis.



Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois avec 7 jours d'essai.

L'offre est sans engagement et vous pouvez la partager avec les membres de la famille.

Si vous avez acheté un appareil Apple récemment, vous pouvez profiter d'un an offert (sous réserve de faire la demande d'abonnement 90 jours après l'achat de votre appareil).