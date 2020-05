T3 : Apple s’attend à une baisse de l’iPhone et des wearables

Après avoir publié et commenté ses résultats financiers pour son second trimestre fiscal 2020, Apple n’a pas donné ses traditionnelles prévisions aux investisseurs pour le troisième trimestre fiscal 2020. Selon le CFO Luca Maestri, il y a tout simplement trop d'incertitudes pour fournir des données utiles aux investisseurs.

Des incertitudes mais une baisse prévue des ventes d’iPhone, d’Apple Watch et de AirPods

Apple fournit habituellement aux investisseurs plusieurs indicateurs pour le trimestre suivant, y compris les revenus, la marge brute et les dépenses d'exploitation. Dans une interview au Financial Times, Maestri a expliqué le raisonnement d'Apple derrière cette décision pour le troisième trimestre 2020 :

Nous ne pensions vraiment pas qu'il y avait suffisamment de visibilité et de certitude pour fournir des conseils et, franchement, nous ne voulions pas faire quelque chose qui n'avait pas beaucoup de valeur pour les investisseurs.



Apple a toutefois fourni des indications très basiques pour le trimestre. La société prévoit que les tendances de croissance des revenus de l'iPad et du Mac s'amélioreront au cours du troisième trimestre 2020, tandis que les performances des revenus des iPhone et des objets portables vont empirer au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.



Tim Cook a attribué de solides performances à l’iPad et au Mac aux personnes travaillant et apprenant à domicile. Le télétravail aurait en effet eu un effet salvateur.



Et cette tendance est loin d’être terminée car la plupart des entreprises vont continuer le télétravail pendant un moment. Tous les secteurs où les employés travaillent sur ordinateur en particulier.



Lors de l'appel aux résultats d'Apple, Cook a décrit le deuxième trimestre 2020 d'Apple en trois phases :

5 premières semaines: confiant, ce serait un record sur T2

5 semaines suivantes : l'offre d'iPhone est limitée, la demande en Chine baisse mais stable ailleurs

3 dernières semaines : à mesure que le coronavirus se propage à l'échelle mondiale, une baisse de la demande pour l’iPhone et les appareils portables



Vers la fin du mois d'avril, Maestri a déclaré qu'Apple avait vu une «remontée» attribuable aux nouveaux iPhone SE, MacBook Air et iPad Pro 2020, parallèlement aux efforts de relance économique aux États-Unis et dans d'autres pays.

Je pense que les gens commencent à s'ajuster davantage à la nouvelle réalité que Covid-19 ne va pas disparaître de si tôt et ils essaient également d'ajuster leurs habitudes de dépenses.

Il est certain que le troisième trimestre fiscal d’Apple (notre second trimestre civile), sera particulièrement scruté avec probablement un décrochage encore plus fort des ventes d’iPhone qui ont déjà fait baisser les bénéfices de la marque de près de 50% sur les trois mois précédents, cf les résultats financiers.



