Twitter : Des nouveaux utilisateurs, mais la rentabilité n'y est toujours pas

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Après les résultats de Facebook, c'est au tour de Twitter de dévoiler son chiffre d'affaires du premier trimestre de 2020. Le réseau social connait une belle performance dans son nombre de nouveaux utilisateurs. Cependant, Twitter a du mal à créer de la rentabilité comme ses concurrents.

Un premier trimestre globalement satisfaisant

Twitter est en forme en ce moment. Le réseau social continue à attirer de nouveaux utilisateurs grâce en partie au confinement qui pousse de nombreuses personnes à créer leur compte et à tweeter pour la première fois.

Il y a aujourd'hui plus de 166 millions d'utilisateurs qui se connectent quotidiennement sur l'application ou sur le site web. Chaque utilisateur est décrit comme "monétisable" grâce à l'intégration des tweets et tendances sponsorisés.

À la même période l'année dernière, Twitter possédait 134 millions d'utilisateurs.

Une évolution qui montre l'intérêt croissant envers le réseau social qui continue à innover en testant de futures nouveautés comme les Fleets ou les tweets éphémères.



Jack Dorsey le président-directeur général de Twitter a déclaré : "En cette période difficile, l’objectif de Twitter s’avère plus important que jamais. Nous aidons le monde à rester informé et fournissons un moyen unique aux gens de se retrouver pour aider ou simplement se divertir et se rappeler mutuellement nos relations. Nous avons enregistré notre plus forte croissance de mDAU d’une année sur l’autre".

C'est bien beau tout cela, mais qu'est-ce que donne le chiffre d'affaires ?

L'entreprise a annoncé un CA de 808 millions de dollars, soit une hausse de 2,7%.

Pour la première fois depuis 2017, Twitter ne fait aucun profit. Le réseau social déclare une perte de 7 millions de dollars, au premier trimestre de l'année dernière, Twitter déclarait un bénéfice de 94 millions de dollars.



Il y a une raison à cela, Twitter a vu vers mi-mars plein d'annonceurs lâcher leur campagne publicitaire sur le réseau social. Le confinement accélère le nombre de créations de nouveaux comptes, mais il fait aussi fuir les annonceurs.

Twitter est loin d'être la seule plateforme à avoir vu ses revenus publicitaires s'effondrer, mais comme elle en dépend énormément et qu'elle n'a pas les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, les conséquences sont plus graves.



Les prévisions ne sont pas bonnes pour ce nouveau trimestre qui commence. D'après les spécialistes qui regardent de près les revenus du réseau de Jack Dorsey, cela ne devrait pas aller en s'améliorant. Le seul point positif, c'est que toutes les créations de comptes qui ont eu lieu sur les trois derniers mois permettront d'augmenter les futurs revenus quand les annonceurs reviendront vers Twitter.



La direction du réseau social a quand même déclaré aux investisseurs (pour les rassurer) que les ingénieurs qui s'occupent d'autres projets vont être prochainement affectés au développement de l'espace publicitaire de Twitter. L'objectif étant d'améliorer les résultats trimestriels et ne plus jamais afficher de pertes, même en période difficile.

Twitter