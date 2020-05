Xbox Series X : pas de retard et les jeux du line-up dévoilés le 7/05

Le patron de la division Xbox chez Microsoft, Phil Spencer a rassuré les joueurs en mal de console next-gen quant à la date de sortie de la Xbox Series X. La future console de salon ne sera pas retardée par le coronavirus. Par contre, en ce qui concerne les jeux disponibles au lancement, c'est une autre histoire.

Si l’économie mondiale tourne actuellement au ralenti, Phil Spencer n'a aucune crainte quant à la sortie de sa console. Interviewé par CNBC, le patron de la branche Xbox a indiqué que la concurrente de la PS5 sera bien là pour les fêtes de fin d'année :

Phil semble par contre moins optmiste sur le line-up, le catalogue de jeux au lancement :



Bon nombre de jeux vidéos sont actuellement décalés comme le très attendu The Last of Us Part II (une exclusivité PS4), alors pourquoi en serait-il autrement pour les futurs jeux des consoles nouvelle génération ? Les équipes ayant accès aux kits de développements sont bien plus restreintes et on imagine qu'il est bien difficile de coordonner des centaines de personnes pour la création d'un jeu qui doit être le début d'une nouvelle ère.

Du côté des jeux, Spencer assure que Halo Infinite est toujours sur les rails pour fin 2020, et qu'il ne mettra pas de pression sur ses équipes (sûr ?), la santé primant sur tout le reste.

D'ailleurs, le responsable a annoncé que les jeux du line-up seront dévoilés le 7 mai prochain à l’occasion d’un Inside Xbox diffusé à 17h (heure de Paris). Parmi eux, les premières images de gameplay du futur HIT d'Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.



Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX