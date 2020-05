Le nouveau MacBook Pro 14 pouces avec 32 Go de RAM ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple a une année chargée en produits pour cette année 2020. Après avoir fini l'année avec le Macbook Pro 16, le Mac Pro et les AirPods Pro, la firme a lancé un iPad Pro, un Macbook Air et un iPhone SE. La suite devrait arriver bientôt avec un tout nouveau MacBook Pro de 14 pouces pour remplacer la version 13 pouces actuelle. Sans parler de l'iPhone 12 et de ses trois frères.



Justement, ce futur "petit" MacBook Pro se montre une nouvelle fois dans un benchmark, laissant deviner de nouvelles options à la commande.

Le MacBook Pro 16 pouces 2019

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces 2020 se montre

Le nouveau MacBook Pro de 14 pouces a donc été repéré une seconde fois sur un test de benchmark. Il révèle toujours les même processeur Intel Core i7-1068NG7 cadencé à 2,3 GHz (et jusqu'à 4,1 GHz avec Turbo Boost). Outre la 10ème génération de CPU Intel pour portable (Ice Lake), on note surtout qu'il s'affiche encore avec 32 Go de RAM et même 4 To de stockage SSD. Deux options jusqu'ici présentes sur les 15 et 16 pouces. En février dernier, nous avions vu une variante du Macbook Pro 14 avec 2 To.



Voilà qui fera plaisir aux amateurs de petits écrans qui veulent de la mémoire vive et du stockage. A titre d'exemple, le dernier Macbook Pro 16 monte à 64 Go et 8 To de SSD (si vous avez 7000€ à dépenser).



Pour revenir sur le benchmark, le gain de performances qui est résulte est de 12% par rapport au MacBook Pro 13 pouces 2019 et même de 30% sur la partie graphique.



Si le mois de mai est un bon candidat pour la sortie de ce nouveau MacBook Pro, il pourrait être accompagné par un nouvel iMac. Apple devrait en profiter pour changer le type de clavier en revenant au mécanisme ciseaux.