Door Kickers débarque sur iPhone 5 ans après l'iPad

Il y a 5 heures

Alban Martin

1

En voilà une bonne surprise ! Cinq ans après sa sortie sur iPad - en juin 2015 - le jeu de KillHouse Games vient frapper aux portes de l'iPhone. Il s'agit d'un jeu de stratégie tactique au tour par tour du nom de Door Kickers.



Qui aurait cru que les développeurs allaient nous proposer de commander une équipe du SWAT sur les petits écrans ?



Regardez le trailer vidéo :

Door Kickers enfin sur iPhone !

Door Kickers vous propose en effet de commander une équipe du SWAT pour sauver des otages à travers une variété de situations dangereuses. Plus de 80 missions vous attendent avec de l'action certes, mais surtout de la stratégie et de la coordination pour minimiser toute perte de vie humaine. Calculer, évaluer, réévaluer, avancer et éliminer seront votre lot quotidien. Un titre assez unique vu de haut qui mélange le tower defense, le jeu de tir et le jeu de puzzle.



Après avoir fait les beaux jours des joueurs sur PC, Door Kickers était apparu sur iPad avec le même succès. Désormais, c'est sur iPhone qu'on peut profiter des 80 niveaux de la campagne et des niveaux infinis via son générateur de missions. Nous préférons largement ce titre que Door Kickers Action Squad du même éditeur mais qui nous a semblé bien moins fun et intéressant.



La mise à jour de la veille apporte donc le côté universel, mais aussi l'amélioration de nombreux points et une interface plus ergonomique. De plus, sachez que le titre est traduit en français.



Télécharger Door Kickers à 5,49 €