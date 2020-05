Forza Street de Microsoft est de sortie sur iOS et Android

Forza Street déboule sur mobiles ! Le nouveau jeu de course de Microsoft est arrivé, comme prévu, pour le plus grand plaisir des fans de la série. Disponible sur iOS et Android, Forza Street est une version spéciale pour des parties rapides enrobées par la licence du géant de Redmond.



Pour mémoire, Forza Street a été développé par Microsoft et le studio Turn 10.



Regardez le trailer vidéo :

Forza Street est disponible sur nos mobiles

Forza Street arrive donc sur nos iPhone, iPad et autre Android avec une petit bonus. Microsoft expliquait le mois dernier qu'il offrirait le pack du fondateur à tous ceux qui joueront à Forza Street entre le 5 mai et le 5 juin en guise de cadeau de bienvenue. Ce pack fondateur comprend la rare Ford GT 2017 ainsi que l'argent in-game pour commencer à collectionner et à améliorer vos bolides au garage. Oui, Forza Street qui s'inspire sans vergogne de Need For Speed fait dans la collecte et personnalisation des voitures pour devenir le roi de la rue.



Pour les fans de Forza, sachez qu'il s'agit plutôt d'une version arcade qu'un concurrent à Gran Turismo ou autre GRID sur mobiles. Avec un gameplay simplifié, il s'adresse aux joueurs impatients et plutôt bourrins qui veulent de l'action rapide et des effets plein les yeux. Il en faut pour tous les goûts même si les addicts à Forza devraient regretter leur jeu préféré sur Xbox. Voyez plutôt Forza Street comme un complément qui permet de faire quelques courses d'une minute sur le pouce avec tout de même un mode histoire.



L'ensemble est bien réalisé, même si ce n'est pas le plus beau jeu du genre sur App Store. Espérons que le contenu s'étoffe rapidement et que le modèle free-to-play soit équitable.



Enfin, il est bon de rappeler que Forza Street passe par la connexion Xbox Live qui permet de commencer à jouer sur PC et de poursuivre la progression sur votre appareil mobile.



