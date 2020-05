GWENT: The Witcher Card Game passe en version 6.2

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

GWENT: The Witcher Card Game passe à la version 6.2 sur iOS et Android avec plusieurs nouveautés importantes. Le concurrent de Hearthstone (WoW) ou Legens Of Runterra (LoL) arrivé récemment sur mobiles possède de nouveaux arguments pour attirer les joueurs fans des jeux de cartes stratégique très bien réalisés.



Regardez le trailer vidéo du jeu de CD Projekt :

GWENT: The Witcher Card Game améliore plusieurs points du jeu

D'abord proposé en exclusivité sur PC, PS4 et Xbox, le jeu dans le jeu de The Witcher avait frappé iOS, avant d'atterrir également sur Android quelques mois plus tard. Moins d'un mois après la version 6.1 qui ne contenait pas grand chose, GWENT améliore cette fois la progression et propose un nouveau mode saisonnier.



GWENT version 6.2 apporte en effet la saison de la vipère. Chaque fois qu'une unité est endommagée ce mois-ci, un statut de Bleeding sera donné égal au montant des dégâts. Toutes les unités boostées recevront une Vitalité égale au montant de Boost. Cette saison durera jusqu'au 2 juin. Mais le plus important dans cette nouvelle mise à jour, c'est que les couronnes gagnées dans l'arène compteront désormais pour la progression du titre. La mise à jour comporte également de nombreux changements et d'équilibrage du gameplay.



Si vous êtes intéressé par GWENT: The Witcher Card Game, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store dès maintenant pour iOS et sur Google Play pour Android. D'ailleurs, pour améliorer les mises à jour, les développeurs de GWENT sur Android ont mis en place un système pour aller chercher plus rapidement les nouvelles données du jeu.



Si vous n'avez pas jamais mis la main sur Gwent, il s'agit d'un titre où il faut collectionner les cartes du jeu et composer votre deck. Ensuite, les combats contre des joueurs du monde entier nécessiteront une bonne dose de stratégie, avant et pendant les parties, mais aussi de bluff, un peu comme au poker. Vous pourrez donc gagner, même sans avoir les meilleures cartes.



Télécharger le jeu gratuit GWENT: The Witcher Card Game