Netflix : Comment changer le jour de facturation ?

Il y a 2 heures

Julien Russo

Comme de nombreux services qui se renouvellent mensuellement, Netflix vous prélève l'abonnement à la date de votre souscription. Une situation qui peut s'avérer gênante si vous avez souscrit le 29 du mois et que votre paie tombe le 2 ou le 3. L'une des solutions serait d'annuler l'abonnement puis de resouscrire à la date de facturation souhaitée. Mais rassurez-vous il y a plus simple !

Netflix propose de changer la date de facturation très facilement

La majorité des services empêchent leurs utilisateurs de changer la date de prélèvement, le plus souvent parce que c'est trop casse-tête à gérer. Chez Netflix on a décidé de vous proposer de choisir la date où vous souhaitez être prélevé sur votre moyen de paiement. Pour cela il suffit de se rendre dans "Mon compte" de la version web ou la version mobile du site de Netflix.

Vous y trouverez "Modifier le jour de facturation".

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Netflix vous laisse le choix du jour précis où vous souhaitez être facturé dans le mois. À noter que si vous êtes dans votre premier mois d'abonnement, il ne sera pas possible d'obtenir de remboursement.

Nous avons demandé de passer le prélèvement du 19 au 2 de chaque mois et Netflix a mis en place une facturation intermédiaire de 6,70€ afin de couvrir la période entre l'ancien et le nouveau jour de facturation.

La fonctionnalité méconnue du grand public pourrait dépanner beaucoup de personnes qui sont prélevées en fin de mois et qui préféreraient que la transaction se réalise une fois le salaire reçu.