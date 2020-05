Disney+ : déjà 54,5 millions d'abonnés dans le monde

Car oui, si le confinement oblige de nombreuses personnes à revoir leur budget divertissement et donc à opter pour des abonnements, il a forcé la fermeture des parcs, des cinémas et a baissé les recettes publicitaires de ses chaînes de télévision. Ainsi, le grand groupe est en difficulté avec une perte estimée à 1,4 milliard de dollars... Décidément, vivement que cette crise se termine !

En seulement un trimestre, Disney a réussi à attirer 20 millions de nouveaux abonnés au sein de sa plateforme de SVOD, notamment grâce à son lancement européen et, il faut bien le dire, à la pandémie du coronavirus. Ainsi, le service Disney+ compte désormais 54,5 millions d'abonnés avec un revenu moyen de 5,63 dollars par abonné. Une belle nouvelle pour le groupe, qui en cache des mauvaises...

Alors que le nouveau service de streaming Disney+ a officiellement ouvert ses portes en France depuis le mois dernier, la plateforme continue de décoller dans les chiffres. Le catalogue très fourni de Disney semble attirer toujours plus, puisque l'entreprise vient d'annoncer avoir atteint 54,5 millions d'abonnés dans le monde, lors de la publication de ses résultats pour le 2ème trimestre.

