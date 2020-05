Lamborghini dévoile sa Huracán EVO RWD Spyder en AR sur iPhone et iPad

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le constructeur automobile italien Lamborghini vient d'annoncer la nouvelle bête de course, la Huracán EVO RWD Spyder. Mais plus que la voiture, c'est la façon de la présenter qui est unique avec le confinement. En partenariat avec Apple, Lambo permet à tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad de voir le nouveau Huracán EVO RWD Spyder en utilisant la réalité augmentée et la fonction AR Quick Look.

Comment voir la nouvelle Lamborghini Huracan dans son salon

Les clients d'Apple pourront visiter le site web de Lamborghini à partir de demain 13h depuis leur ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌, et appuyer sur le bouton "Voir dans AR" à côté de l'annonce du Huracán EVO RWD Spyder. Ainsi, la dernière variante de la Huaracan sera visible en réalité augmentée, sous toutes les coutures. Il sera possible de zoomer, pivoter et même de prendre des photos de la supercar depuis son canapé.



Selon Lamborghini, cette fonctionnalité AR Quick Look sera bientôt disponible pour toute sa gamme de véhicules. Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial d'Apple, a commenté le lancement de la fonctionnalité AR, mentionnant que les entreprises voulaient que les gens puissent voir le nouveau modèle Lamborghini sans avoir à quitter leur domicile :

Apple se soucie profondément du peuple italien et de nos amis de Lamborghini. Nous sommes inspirés par leur engagement à retourner au travail en toute sécurité pendant cette période critique.



Apple et Lamborghini partagent une grande passion pour le design et l'innovation. Nous sommes ravis de soutenir le lancement de la nouvelle Lamborghini avec la technologie de réalité augmentée d'Apple, afin que leurs fans du monde entier puissent en faire l'expérience dans la sécurité de leur propre maison



Si vous êtes intéressés, il suffit d'avoir un ‌iPhone‌ ou un ‌iPad‌ sous iOS 11 minimum et une puce A9 ou ultérieure. Les modèles compatibles sont l'‌iPhone‌ 6 et supérieur, l'iPhone SE 2016 et 2020, l'iPad Pro, l'iPad‌ 5 et supérieur, l'‌iPad‌ mini 5 et supérieur, l'iPad Air 3 et l'iPod touch 7G.



