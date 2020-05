Superlist : le créateur de Wunderlist revient

La belle nouvelle, c'est que nous avons des nouvelles de son créateur, Christian Reber, qui vient d'annoncer travailler sur un nouvel outil du nom de Superlist. Prenant la forme d'une application de productivité, elle offrira "une productivité boostée aux équipes" grâce à de la gestion rapide et un côté « hyper-collaboratif ».

La célèbre application de gestion de tâches, Wunderlist , a été rachetée par le géant Microsoft quatre ans auparavant pour une somme comprise entre 100 et 200 millions d'euros. Hélas, quelques années après, la firme américaine a annoncé la future fermeture de l'application, chose qui a été faite la semaine dernière, pour une migration vers To-Do, le service équivalent de Microsoft lancé en 2017 sur iOS. Le créateur de l'application, en apprenant la fermeture, a bien tenté de la racheter et de la sauver, hélas en vain.

