Le créateur de Halide lance "Skylight Forecast" pour les couchers de soleil

Lux Optics, le studio derrière la célèbre application Halide, a annoncé le lancement d'une nouvelle application "Skylight Forecast" pour aider les utilisateurs à ne pas manquer les superbes couchers de soleil. Un moment important pour tout photographe en extérieur. Vous avez entendu parler de l'heure dorée ? Vous êtes au bon endroit !

Skylight Forecast : comment ça marche ?

Skylight est la nouvelle application des trois amis de Halide Camera et Spectre, lauréate du Apple Design Award, qui prédit comme par magie la qualité de la lumière de votre soirée. Skylight ne se contente pas de vous indiquer des événements importants tels que l'heure dorée et le coucher de soleil, elle réalise aussi quelque chose d'unique : à l'aide de nombreuses données météorologiques et environnementales, de l'apprentissage automatique et d'une pincée de magie, l'application vous offre une prévision précise. S'agira-t-il d'une heure d'or dégagée et d'un coucher de soleil spectaculaire, avec une lueur écarlate persistante, ou d'une lueur faible et nuageuse à l'horizon ? Vous saurez tout sans attendre l'heure fatidique.

Des prédictions puissantes

Le modèle de prévision Skylight utilise de nombreux facteurs atmosphériques à proximité de votre position pour prédire l'heure dorée, le coucher de soleil et la réverbération. L'heure dorée est la période qui précède directement le coucher du soleil, lorsque la lumière est la plus belle. La période du coucher, lorsque le soleil commence à toucher l'horizon, est un moment quotidien étonnant où les couleurs peuvent être les plus spectaculaires. Enfin, l'après-coucher est la période pendant laquelle la lumière du soleil peut encore colorer le ciel et les nuages de couleurs magnifiques et vibrantes.



Les prévisions météorologiques vous indiquent seulement si vous risquez de voir des nuages ou si la visibilité est faible. Grâce à des prévisions rapides et lisibles et à des informations supplémentaires sur les conditions, Skylight vous permet de ne pas vous faire d'illusions sur la plus belle lumière de la journée. Que vous essayiez de planifier une séance photo avec votre mannequin vedette (votre femme ou mari par exemple) ou que vous aimiez simplement les beaux couchers de soleil, Skylight est un outil fantastique à consulter tous les après-midi.

Skylight prend en compte des "douzaines de facteurs atmosphériques" pour votre lieu de résidence, associés à des astuces exclusives, afin de fournir des "prévisions quotidiennes de l'heure dorée, du coucher de soleil et de la réverbération - pour vous indiquer si vous pouvez vous attendre à un coucher de soleil spectaculaire, à une réverbération moyenne, ou à presque rien du tout".

Un design magnifique

Skylight est créé par Lux, un groupe de trois amis passionnés par la création d'applications magnifiques et innovantes. Bien que possiblement cannibalisée par iOS 17 et son mode "Pro", Halide reste actuellement la référence des applications photo.



Après Halide et Spectre, Skylight perpétue la tradition des applications de Lux. Belle, ergonomique et puissante, tout y est. Mieux, les couleurs et l'iconographie de l'application changent en fonction de la qualité de la lumière !



L'app dispose bien sûr des widgets pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Prix et disponibilité

C'est la question qui fâche. Bien que gratuite au téléchargement, Skylight nécessite un abonnement, après une semaine d'essai gratuit.



L'app est disponible sur iOS 15 et plus, pour les iPhone 6S et plus récent. Comptez 2,99€ par mois ou 9,99€ par an pour ce concurrent de Lumy.



Vous pouvez télécharger Skylight Forecast sur l'App Store en cliquant sur le lien ci-dessous, mais comme elle est encore en bêta, il faudra la débloquer via l'app Halide.

Skylight est maintenant disponible en accès anticipé ! Les utilisateurs de notre application, Halide, peuvent déverrouiller l'application pour bénéficier d'un tarif préférentiel et profiter de Skylight avant sa sortie publique. Il suffit d'ouvrir les paramètres de Halide pour déverrouiller Skylight ou d'entrer le code de Halide. Pour tous les autres, il suffit d'attendre encore un peu !

Télécharger l'app gratuite Skylight Forecast