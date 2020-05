L'Apple Watch domine toujours les ventes au premier trimestre 2020

Comme toujours à cette époque de l'année, les cabinets d'analyse publient leurs analyses pour le trimestre précédent, que ce soit pour les smartphones, les tablettes, mais également les objets connectés.



Cette fois, on parle des montres intelligentes grâce au célèbre Strategy Analytics qui vient de publier le bilan du premier trimestre 2020.



Le marché des smartwatchs est une nouvelle fois dominé par nulle autre que l'Apple Watch !

L'Apple Watch encore en tête du marché

Le marché de la montre connectée semble être en forme, et même en pleine forme, puisque ce dernier décolle de 20% par rapport à la même période l'année passée.



Avec 14 millions de montres connectées vendues, les consommateurs s'intéressent de plus en plus au produit, et on comprend pourquoi : les dernières versions embarquent des fonctionnalités utiles, on pense notamment à l'ECG intégré chez certaines.



À la première place, sans réelle surprise, on retrouve l'Apple Watch avec 7,6 millions de ventes au total pendant ce premier trimestre alors qu'Apple en avait écoulé 6,2 millions d'unités l'année précédente, pour la même période.



En seconde position, on retrouve Samsung avec 1,9 million de ventes, tandis que Garmin complète le podium avec 1,1 million d’exemplaires vendus.

L’Apple Watch continue de repousser la forte concurrence de rivaux affamés comme Garmin et Samsung. L’Apple Watch possède la moitié du marché mondial des montres connectées et reste le leader incontesté du secteur



