Covid-19 : Apple fait une donation de 10 millions de dollars pour l'aide à la production des kits de prélèvement

Il y a 4 heures

Julien Russo

Depuis le début de la pandémie, Apple est très actif pour fournir de l'aide. On a pu le voir quand la firme de Cupertino a demandé aux chaines de production réservées à ses produits de créer des masques afin de les distribuer gratuitement aux pays qui en ont le plus besoin. Il y a eu pour l'instant 10 millions de masques faciaux et plus de 30 millions de masques pour les professionnels de la santé. Apple fait aujourd'hui un nouveau geste pour combattre le Covid-19.

Une donation de 10 millions de dollars

Si cette somme n'est pas énorme pour Apple, c'est quand même une belle action qui est réalisée. La firme de Cupertino vient d'annoncer qu'elle faisait un don de 10 millions de dollars à COPAN Diagnostics, une entreprise qui est spécialisée dans les kits de prélèvement. Son travail est très précieux en cette période de crise sanitaire.

Cette importante donation va permettre d'étendre les installations de COPAN Diagnostics en Californie. Apple va également donner un coup de main avec ses équipes pour créer des équipements plus avancés.

Grâce à ce don, l'entreprise spécialisée dans les kits de prélèvement pourra aussi ouvrir une nouvelle usine et créer jusqu'à 50 nouveaux emplois.

Jeff Williams a déclaré qu'en interne chez Apple, on ressent "un profond sentiment de responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour aider les travailleurs médicaux, les patients et les communautés à soutenir la réponse mondiale au COVID-19. COPAN est l'une des entreprises les plus innovantes au monde de kits de prélèvement d'échantillons pour les tests COVID-19, et nous sommes ravis de travailler en partenariat avec eux afin qu'ils puissent se développer alors que nous travaillons pour résoudre ce problème critique pour notre nation. Je ne pourrais pas être plus fier de nos équipes pour avoir mis toute leur énergie, leur passion et leur esprit innovant au service de la réponse COVID-19 du pays".



