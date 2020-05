Jeff Williams dit ce qu'il pense des rumeurs du report de l'iPhone 12

Il y a 1 heure (Màj il y a 26 min)

Julien Russo

1

En période de crise sanitaire, les médias aiment bien savoir comment une entreprise aussi importante qu'Apple gère la situation. Jeff Williams le directeur des opérations chez Apple a répondu aux questions de Susan Li la journaliste de Fox News. Au programme, on parle du probable report de l'iPhone 12 et de l'organisation avec les employés Apple qui travaillent depuis leur domicile.

Tout se passe bien en télétravail chez Apple

Pour une entreprise qui privilégie la culture du secret, ce n'est pas simple de travailler sur de gros projets à distance. Malgré tout, les choses se passeraient bien, même s'il n'y a pas eu de préparation avant que la pandémie se répande aux États-Unis.

Jeff Williams qui s'occupe des opérations au sein d'Apple a répondu aux questions de Fox News.

Il a expliqué : "Notre gestion de chaine logistique tourne largement à sa pleine capacité et les gens continuent de travailler, et je ne peux pas être plus fier des équipes d'Apple. Notre culture d'entreprise n'avait pas vraiment prévu le télétravail, cela ne fait pas partie de nos règles. Mais nos équipes ont été vraiment ingénieuses et nous faisons avancer les choses. Vous nous verrez ouvrir plusieurs Apple Store dans les prochaines semaines, et comme je l’ai déjà dit, nous restons optimistes sur le long terme. Lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez la force de ces personnes qui travaillent dans ces temps difficiles".

Un discours qui s'avère rassurant pour les projets qui sont en cours.

Susan Li n'a pas pu s'empêcher de questionner Jeff Williams sur les rumeurs qui affirment depuis plusieurs mois qu'il y a un retard en cours sur la production de l'iPhone 12. L'information ne vient pas de n'importe quel média, puisque c'est le célèbre Wall Street Journal qui en a parlé il y a 10 jours.

Qui dit retard de production, dit un probable décalage dans le lancement. Un détail qui inquiète beaucoup les clients Apple, mais aussi les investisseurs en bourse qui se demandent si ça vaut le coup de maintenir sa confiance en Apple pour le reste de cette année.

Voici la réponse de Jeff Williams aux rumeurs : "Nous ne prêtons pas beaucoup d'attention aux dernières rumeurs sur nos produits. Nous sommes vraiment à fond dans notre travail. Je suis vraiment très fier des capacités d'adaptation de nos employés et des nouvelles manières de travailler. "

Vous l'aurez compris, c'est silence radio dans la déclaration du directeur des opérations d'Apple. Il ne confirme pas ce retard, comme n'affirme pas que le calendrier est bien respecté.

Bien évidemment, on n’en attendait pas plus !



Source