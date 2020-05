Sonos : la barre de son ARC et renouvellement du Sub et du Five

Il y a du nouveau chez Sonos ! En effet, le célèbre constructeur spécialisé dans le son vient de commercialiser plusieurs nouveaux appareils et d'officialiser l'arrivée d'une application mobile.



Effectivement, le groupe lance la barre de son ARC haut de gamme compatible avec le format Dolby Atmos ainsi que le Sub (Gen 3) et le Sonos Five.



Retours sur les nouveautés 2020 !

Sonos lance de nouveaux produits et une application

Pour conserver sa position dominante sur le marché des enceintes connecté avec écosystème très évolué et exhaustif comme le multiroom, la firme propose trois nouveautés et une nouvelle application.

Sonos Arc

Ça y est, Sonos vient de renouveler sa barre de son, anciennement appelée Sonos Playbar, c'est désormais au tour de la Sonos ARC de débarquer 7 ans plus tard.



Vendue à 899 euros, elle va s'attaquer aux cadors du marché, dont Sony, Bose ou encore Samsung. Elle intègre 11 amplificateurs de classe D, 8 woofers elliptiques et 3 tweeters à dôme en Soie. Sans oublier 4 microphones pour utiliser Alexa ou Google Assistant.



La Arc sera disponible le 10 juin 2020 avec un support optionnel à 80€.

Sonos Five et Sonos Sub renouvelés

Pour le reste, Sonos a lancé le Five et le Sub de 3ème génération : la première intègre six amplificateurs numériques de classe D, trois tweeters et trois mid-woofers.



Evidemment la Five qui remplace la Play:5 possède le WiFi intégré, et est donc toujours compatible avec Apple AirPlay. La Sonos Five sera disponible le 10 juin pour 579 euros.



Du côté du Sub, le caisson de basse sans fil embarque deux amplificateurs numériques de classe D et deux haut-parleurs à annulation de force. Disponible dès le 10 juin pour 799 euros.

Une nouvelle application Sonos

Pour accompagner tous ces produits, Sonos lancera l'app Sonos S2 pour prendre en charge les technologies audio à haute résolution, mais également gérer le multiroom.



Elle sera disponible le 8 juin prochain sur l'App Store !