AirPods : 30% au Vietnam, ventes en baisse et nouveau modèle en 2021

Medhi Naitmazi

Un nouveau rapport indique aujourd'hui que les AirPods seront fabriqués au Vietnam pour la première fois ce trimestre, mettant en lumière l'accélération d'Apple dans ses plans de diversification de la production en dehors de Chine.



Un premier pas qui peut se faire en douceur suite à la baisse de la demande du au coronavirus. Mais il y a également un mot sur le nouveau modèle de AirPods Pro.



Apple investit massivement au Vietnam pour ses AirPods

Selon le Nikkei Asian Review, l'objectif est de créer environ un tiers des AirPods de base au Vietnam. Il ne s'agit donc pas des AirPods Pro mais des AirPods 2.



Apple produira des millions de ses écouteurs sans fil AirPods populaires au Vietnam pour la première fois ce trimestre selon des sources du Nikkei ;

Environ 3 à 4 millions d'unités, soit environ 30% de la production totale d'AirPods classiques ce trimestre, seront «Made in Vietnam». La délocalisation de la production n'inclut pas encore AirPods Pro, une version haut de gamme avec des fonctionnalités d'annulation du bruit qu'Apple a introduites en octobre dernier. La majorité de la gamme AirPods - y compris les AirPods (au prix de 179€) et les AirPods Pro (au prix de 279€) - sont toujours produits en Chine, malgré certains appareils électroniques portables frappés par des taxes supplémentaires imposés par l'administration Trump depuis l'année dernière.



Selon les sources du Nikkei, la production de masse d'AirPods au Vietnam a commencé dès le mois de mars. Les responsables vietnamiens ont même accordé des permis spéciaux pour un assembleur clé des Apple AirPods pour aider la société à faire venir des ingénieurs dans le pays pour une production en douceur pendant le confinement alors que ces mesures pour le grand public dans ce pays ont été prises fin avril.



Il y a probablement trois facteurs derrière cette décision. Premièrement, Apple travaillait déjà en coulisse pour devenir moins dépendant de la Chine. L'entreprise aime avoir plusieurs fournisseurs et assembleurs pour réduire les risques et maximiser le pouvoir de négociation, et la répartition de la production entre les pays augmente les deux avantages.



Deuxièmement, l'épidémie de coronavirus, qui a frappé la Chine en premier, a mis en évidence les risques d'être trop dépendant d'un seul (grand) pays.



Troisièmement, l'administration Trump fait de nouveau du bruit sur d'éventuelles augmentations de tarifs sur les produits fabriqués en Chine, cette fois par désir de «punir» la Chine en raison d'une mauvaise gestion de la pandémie d'après Trump.

Les AirPods se vendent moins, et les AirPods Pro Lite en retard

Le rapport indique qu'Apple a également réduit les commandes d'AirPods pour le trimestre en cours.



L'épidémie de coronavirus a forcément eu des répercussions sur la demande d'AirPods, car Apple a été contraint de fermer un grand nombre de ses magasins physiques. Apple a dit à ses fournisseurs de réduire la production pour le deuxième trimestre de 2020 de plus de 10% par rapport à ses commandes initiales d'environ 45 millions d'unités qu'elle avait passées en janvier.



De même, les nouveaux AirPods Pro moins chers, les versions AirPods Pro Lite ou AirPods Pro X selon les rumeurs, ne seront pas commercialisés en 2020. Le milieu de gamme qui devrait être intra-auriculaire mais sans réduction active de bruit sortira plus tard que prévu. On parle de la toute fin 2020 et même de 2021 au lieu de l'automne.