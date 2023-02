Netflix baisse le prix des abonnements dans plus de 30 pays

Avec des prix plus bas, parfois réduit de moitié moitié, Netflix espère attirer de nouveaux abonnés dans plus d'une trentaine de pays dans le monde. Malheureusement, ni la France, ni la Belgique, ni la Suisse ne sont concernés.

Enfin une baisse, mais pas chez nous

Netflix a récemment baissé les prix d'abonnement à son service dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe. Après des années d'augmentation des prix, Netflix inverse la tendance dans un certain nombre de pays. Parmi eux, on trouve le Yémen, la Jordanie, la Libye, l'Iran, le Kenya, la Croatie, la Slovénie et la Bulgarie.



Du point de vue des revenus, ce ne sont pas des marchés importants, mais Netflix teste une approche différente après une tendance inflationniste depuis quatre ou cinq ans. Mais ce n'est pas la première fois que Netflix baisse le coût du service.

Selon Sarah Krouse du The Wall Street Journal :

Netflix a baissé le prix de son service dans le passé, en particulier lorsqu'il a été confronté à une forte concurrence ou qu'il a voulu ajouter des utilisateurs plus rapidement. Par exemple, il a réduit le prix des abonnements en Inde en 2021, après avoir initialement ciblé les utilisateurs plus aisés là-bas avec des plans coûteux.

La fin de l'opulence ?

Netflix n'est plus seul. Le marché du streaming vidéo est désormais très dense, les utilisateurs devant jongler entre plusieurs abonnement pour voir leurs programmes préférés. Pour rester au niveau, les investissements n'ont eu de cesse de croître, Netflix, Disney et Apple ayant tous augmenté leurs tarifs initialement bas. Netflix a d'ailleurs lancé un forfait moins cher, en partie financé par la publicité, ce qui semble attirer de nouveaux clients.



Mais avec le coût de la vie qui flambe, les clients n'hésitent plus à stopper leurs abonnements, d'autant plus quand des entreprises comme Netflix leur font payer le partage de compte.



Si les français boudent le service, il est donc possible que les prix redescendent...