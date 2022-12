Les vidéos d'entraînement du Nike Training Club arrivent sur Netflix le 30 décembre

Netflix a annoncé cette nuit que les vidéos d'entraînement du Nike Training Club allaient arriver sur le service de streaming. Le premier lot de vidéos sera disponible pour tous les abonnés de Netflix à partir du 30 décembre de cette année, soit un joli cadeau de Noël qui permettra de commencer à éliminer le surplus de nourriture ingurgité pendant les fêtes !

Nike Training Club sur Netflix

Les vidéos du Nike Training Club étaient auparavant exclusives à l'application iOS et Android, qui guide les utilisateurs à travers des programmes d'entraînement et des stratégies de bien-être. Nike indique qu'elle ajoutera plus de 30 heures de vidéos sur Netflix, publiées en deux parties et disponibles en 10 langues. Avant d'arriver sur Netflix, la seule façon de les regarder sur un grand écran était de connecter votre téléphone à un téléviseur, soit par un câble HDMI, soit sans fil avec AirPlay ou un Chromecast. Étant donné qu'il est difficile de faire de l'exercice en regardant l'écran d'un téléphone, lancer une vidéo à partir de Netflix devrait vous empêcher de trouver une excuse pour ne pas suivre l'axiome "manger, bouger".

La première collection comprend cinq programmes répartis sur 46 vidéos :

Kickstart Fitness with the Basics (13 épisodes)

Two Weeks to a Stronger Core (7 épisodes)

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 épisodes)

HIT & Strength avec Tara (14 épisodes)

Feel-Good Fitness (6 épisodes)

Un deuxième lot arrivera en 2023. Une fois que les vidéos seront disponibles, vous pourrez les trouver dans une collection Nike sur Netflix ou en recherchant tout simplement "Nike."



Nike Training Club a été l'une des premières applications mobiles très médiatisées lors de son lancement en 2009. Elle vous demande de saisir vos objectifs de remise en forme, puis utilise des vidéos d'entraînement, des échauffements personnalisés, des conseils et de la motivation pour vous aider à rester sur la bonne voie avant, pendant et après vos séances. Le service a ajouté le support de l'Apple Watch en 2018 et des séances d'entraînement adaptatives pour les personnes handicapées plus tôt cette année.