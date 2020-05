DXOMARK : la caméra selfie de l'iPhone 11 a des problèmes de mise au point

Huit mois après la sortie de l'iPhone 11 sur le marché des smartphones, ce dernier continue à faire l'objet de tests et de comparaisons individuels ou face à des concurrents plus récents.



Cette fois-ci, c'est la caméra avant de l'appareil qui passe sous l'oeil aiguisé du site web DXOMark, la référence des tests de caméras des derniers téléphones, attribuant des notes et faisant des comparatifs entre les différents modèles.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet iPhone 11 a des qualités, mais également quelques lacunes sur un segment toujours plus qualitatif.

L'iPhone 11 a une bonne caméra selfie

C'est donc 8 mois après sa sortie que la caméra selfie de l'iPhone 11 a le droit à son test auprès de DXOMARK... Bien que les retours soient principalement bons, le smartphone de la Pomme souffre tout de même de quelques soucis, notamment au niveau de la mise au point.



Ainsi, le téléphone récolte la note de 91 (92 pour la photo, 92 pour la vidéo) offrant des "performances décentes mais ne faisant pas tout à fait partie de notre liste actuelle des dix premiers smartphones".



Le plus gros problème que DXOMARK, comme dit plus haut, c'est la mise au point, notamment avec une certaine distance comme avec une perche à selfie.



En revanche, du côté de la couleur et de l'exposition, c'est bon, très bon même pour l'appareil d'Apple. Un rapport complet à retrouver à cette adresse !