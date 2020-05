Le casque audio d'Apple s'appellerait AirPods Studio

Medhi Naitmazi

Et si le casque d'Apple qui nous revient au rayon des rumeurs depuis plus de deux ans était prêt ? C'est ce que vient de nous affirmer Jon Prosser, un leader bien renseigné et qui sévit de manière répétée ces derniers temps. Après le nouvel iMac 2020, les AirPods Pro Lite et l'Apple TV 4K, voilà le AirPods Studio. C'est la seconde fois qu'on évoque ce nom.

Casque Apple = AirPods Studio ?

Avec un nouveau tweet, Prosser parle d'un accessoire à venir de manière imminente chez Apple. Répondant au nom de code interne B515, le casque HiFi s'appellerait « AirPods Studio » et son prix serait fixé à 349 dollars. On imagine qu'il sera donc vendu 399€ chez nous.



A ce prix là, on aura droit à tout ce que proposent les AirPods Pro mais avec un casque circum-aural doté d'oreillettes personnalisables et interchangeables ainsi qu'à une réduction de bruit plus puissante. De même, il se murmure que des profils d'écoute seront disponibles pour s'adapter à toutes les situations et les préférences. Le AirPods Studio saurait également inversé le son si le casque est mis à l'envers.



Le casque avait été repérée par Bloomberg en 2018, puis confirmé par Ming Chi Kuo quelques mois plus tard, avant d'être déniché dans une version interne d'iOS 14 en mars dernier.



Reste à voir quand Apple le sortira et comment il s'intègrera dans la gamme aux côtés des modèles Beats (appartenant aussi à Apple).