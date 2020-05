L'administration Trump insiste pour que TSMC produisent ses puces aux États-Unis

D'après un récent rapport, la Maison Blanche serait en train de faire pression sur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. L'entreprise qui est la plus importante fonderie de semi-conducteurs indépendante pourrait créer énormément d'emplois aux États-Unis, ce qui serait très bénéfique après les nombreux licenciements à cause du Covid-19.

Vers une production américaine ?

C'est le Wall Street Journal qui révèle cette information exclusive. Le gouvernement américain serait en pourparlers avec le géant taïwanais qui s'occupe des puces Intel ou encore des Série A des iPhone et iPad. L'objectif de cette discussion (déjà bien avancée) serait de motiver l'entreprise à lancer des usines sur le sol américain et de la faire réduire son activité en Asie.



L'administration Trump travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois. On vous révélait sur iPhoneSoft il y a 2 mois que Donald Trump avait déjà commencé son approche auprès du PDG de TSMC pour obtenir une déclaration officielle avant le 3 novembre 2020 (date de la cinquante-neuvième élection présidentielle américaine).

Si cet accord se conclut, le président des États-Unis aura la fierté de dire qu'il a réussi à faire investir l'une des plus grosses entreprises asiatiques dans une production Made in USA.

Pour l'instant la dernière déclaration de TSMC sur ce dossier est la suivante : "Nous évaluons activement tous les sites appropriés, y compris aux États-Unis, mais il n'y a pas encore de plan concret".

Si la Maison Blanche arrive à conclure, il ne fait aucun doute que cela se fera à coup d'aide financière, puisqu'une production américaine est nettement plus coûteuse qu'en Taiwan ou en Inde !

Pour rappel, TSMC possède un portefeuille de clients particulièrement important. L'entreprise a fabriqué des puces pour Qualcomm, Nvidia, Broadcom, Intel, AMD et l'un de ses clients les plus fidèles reste Apple qui chaque année renouvelle sa confiance envers la firme taïwanaise.



