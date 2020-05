RED*DOT : un nouvel FPS arrive sur l'App Store

Il y a 32 min (Màj il y a 32 min)

Guillaume Gabriel

Belle nouvelle pour les amateurs de FPS puisque l'App Store s'apprête à accueillir un nouvel acteur, et pas des moindres... Attendu depuis un petit bout de temps, RED * DOT a été développé par le studio OnFace Games et mise sur la diversité et le contenu.



Aujourd'hui, nous avons des nouvelles des développeurs puisque le jeu trouve sa date de sortie finale sur Android, où il sortira en exclusivité jusqu'au mois de juin, date à laquelle il verra le jour sur iOS.

RED*DOT : un FPS prometteur avec un contenu riche en mai sur Android, en juin sur iPhone

Le PDG d'OnFace Games, Yang Soo-yeol, a annoncé le lancement officiel de leur nouveau jeu RED * DOT, un FPS en ligne qui risque de faire tourner des têtes grâce à son contenu.



C'est donc le 17 mai prochain que les joueurs Android pourront le découvrir, puis en juin pour les joueurs iOS. Il faut dire que le jeu est attendu et s'est fait attendre, puisque reporté plusieurs fois afin de proposer "un niveau de graphisme plus élevé, un sens de la prise de vue plus fort et réaliste et une amélioration du mobile".



Dans la bêta, on pouvait retrouver les modes de jeu Match à mort par équipe, Explosion mission et tireur d'élite. Seulement, dans le communiqué, on apprend que "plusieurs nouveaux modes, personnages, armes et équipements, qui n'ont pas été divulgués dans les tests bêta, seront ajoutés".



On a hâte !