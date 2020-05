Shadow 3.0 : le retour du Cloud Gaming sur iPhone et iPad

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Shadow est de retour, comme prévu, en version 3.0 sur App Store. Après avoir été bannie de l'App Store pour manquement au règlement, Shadow avait été aperçue en bêta il y a quelques semaines. La différence résidait dans le retrait de la fonction Quick Launch. Le raccourci qui permettait de lancer rapidement un jeu avec une configuration n'est plus, mais l'app revit.

Shadow est de retour sur App Store

Si vous aviez raté un épisode, Shadow permet d'accéder à un ordinateur de gamer n'importe où, sur n'importe quel appareil. Après qu'Apple ait retiré l'app de son magasins d'applications en février, les équipes ont travaillé dur pour créer une nouvelle version plus adéquate afin que les abonnés puissent utiliser un iPhone ou un iPad en tant qu'écran. Le pari est réussi avec également plusieurs améliorations pour appuyer le lancement prochain de Shadow en Asie.

Espérons que l'app perdure ainsi puisqu'elle propose des performances de premier ordre et tient la dragée haute à des concurrents comme Google Stadia ou Nvida GeForce Now. On retient également que les possesseurs d'iPad Pro 2017 et supérieur peuvent jouer en 120 images par seconde, à condition d'avoir une excellente connexion Internet.



Désormais, Shadow ressemble à un bureau à distance type VNC, mais typé jeux. Mais il y a évidemment des spécificités comme la manette virtuelle pour jouer avec l'iPhone en tant que contrôleur ou les réglages de débit par exemple.



L’application de Shadow est accessible sur Mac, Windows, Linux, Android et de nouveaux sur iOS / iPadOS. La version 3.0 est dores et déjà téléchargeable sur l'App Store, et rappelons que l'abonnement démarre à 12,99€ par mois.

