KartRider Rush+ : le concurrent de Mario Kart est de sortie sur iOS et Android

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Nous l'avions découvert en premier en France le mois dernier, KartRider Rush+, le nouveau jeu du studio Nexon est disponible gratuitement au téléchargement sur l'App Store et le Play Store. Et le mois que l'on puisse dire, c'est que ce fameux jeu de course endiablé adulé sur PC en 2004 en Corée du Sud notamment, a de quoi vous faire passer des heures sur votre iPhone ou Android !



Regardez la première course de KarRider Rush+ sur mobile :

KartRider Rush+ : un nouveau jeu de course fun sur mobile

Si vous n'avez jamais entendu parler de KartRider Rush+, il s'agit du portage de Crazyracing Kartrider, un jeu particulièrement populaire en Asie. Avec plus de 3 millions de précommandes la première semaine de son annonce sur mobiles, le jeu est déjà un phénomène.



Fortement inspiré de Mario Kart, mais aussi de Crash Team Racing et autre Sonic All Stars Racing, il possède d'office un contenu assez énorme avec 45 circuits, 20 personnages, 5 modes de jeu et surtout un mode multijoueur en temps réel. Sans parler d'une partie gestion entre les courses pour améliorer votre héros et ses bolides.



KartRider Rush+ est une version spécialement développée pour le mobile avec un look modernisé et une expérience optimisée. Si vous connaissez le jeu, vous reconnaitrez Dao, Diz, Bazzi et tous leurs amis sur différents circuits tous plus fous les uns que les autres. La particularité du gameplay réside dans la gestion des dérapages qui permettent de prendre des virages serrés tout en accélérant, mais aussi dans les bonus pour aller plus vite ou ralentir les adversaires.

La première course est un tutoriel comme sur Super Mario Kart avec plusieurs conseils qui envahissent l'écran. Même si les touches ne répondent pas bien sur cette partie, ensuite tout roule avec des courses dynamiques et aux circuits très travaillés. A noter qu'il faudra se connecter pour jouer, ou bien essayer en tant qu'invité mais vous perdrez votre progression.



Ensuite, à vous de jouer en mode arcade, en ligne ou autre.



Pour revenir sur la partie gestion, il s'agit surtout de la personnalisation avec la possibilité de modifier vos costumes, vos karts et même vos animaux de compagnie.



C'est le moment de foncer, et si vous aviez précommandé le jeu, vous avez droit à deux cadeaux : une plaque d'immatriculation California et des lunettes de soleil ! C'est parti sur Android et sur iPhone / iPad.



PS : Le jeu de Nexon nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure, ainsi qu'au minimum un iPhone 5S. Par contre, KartRider Rush+ n'est pas traduit en français.

PS2 : si vous connaissez déjà des astuces pour gagner des courses, partagez-les dans les commentaires !

Notre avis sur "KartRider Rush+"

La note 4,5 / 5





