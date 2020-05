Amazon : Nouvelle version de la tablette Fire HD 8

Il y a 1 heure (Màj il y a 60 min)

Julien Russo

1

Amazon renouvelle sa célèbre tablette "Fire HD" pour garder le niveau face aux nombreux concurrents. Dès le 3 juin, la firme de Seattle va commencer la livraison d'une nouvelle génération de tablette avec des performances boostées et un prix toujours très attractif. Découvrez la nouvelle version de la Fire HD 8.

Présentation de la nouvelle tablette d'Amazon : la Fire HD 8 2020

C'est la toute dernière tablette de la gamme Fire d'Amazon.

L'entreprise a dévoilé aujourd'hui une nouvelle version de la "Fire HD 8" avec des caractéristiques qui valent le détour pour un prix de seulement 99,99€.

Vous retrouvez un écran HD de 8" (soit 20,3 cm) avec une résolution de 1280x800. La Fire HD 8 propose également deux fois plus de stockage, vous avez le choix entre du 32 Go ou du 64 Go. Vous pourrez ajouter une carte microSD jusqu'à 1 To si vous le désirez. Amazon informe que sa tablette propose 2 Go de RAM (ce qui est assez faible).



Niveau autonomie, malgré sa petite taille, la Fire HD 8 tient la route. Avec une utilisation "normale", elle est capable de tenir 12 heures par charge). Quand Amazon parle d'une utilisation basique, l'entreprise entend de la navigation internet, des vidéos ou écouter de la musique.

Bien évidemment si vous téléchargez des films ou que vous jouez à des jeux qui utilisent toutes les performances de la tablette, celle-ci n'atteindra jamais 12 heures.

Amazon a choisi un port USB-C pour une charge plus facile, la tablette passe de 0 à 100% de charge en seulement 5 heures (uniquement si vous passez par le câble et l'adaptateur secteur inclus dans le pack).

Comparé à la version précédente, la Fire HD 8 est 30% plus rapide. Pour réaliser ce gain de performance, Amazon explique avoir intégré un processeur quadricoeur 2,0 GHz.

Dans les détails à savoir, la Fire HD 8 se connecte sur les cartes WiFi 2,4 GHz et 5 GHz. Amazon ne propose pas le WiFi 6.

On retrouve une prise jack stéréo et un haut-parleur intégré. La tablette n'est disponible qu'en version noire. Elle propose le Bluetooth 5.0.

Énorme déception pour la caméra avant et arrière, Amazon propose que du 2 mégapixels, quand la concurrence fait bien mieux (avec un prix quand même plus élevé).

Un écosystème assez fermé

Quand vous achetez une tablette Fire HD 8, celle-ci utilise un dérivé d'Android, ce qui devient "Fire OS". Cependant, vous n'avez pas accès au Play Store, ce qui limite fortement le choix des applications.

Par exemple, Amazon explique que sur son Appstore vous retrouvez des applications comme Prime Vidéo, Amazon Music, Clash of Clans, Twitch, Netflix, Disney+, Facebook, TikTok... Mais vous n'aurez pas MYTF1, myCANAL, France.tv, Audible, ainsi que des milliers d'autres applications.

Amazon est conscient qu'il y a moins de choix que si vous passiez par le Play Store, la firme n'hésite pas à le dire sur la fiche produit !

Vous ne retrouverez pas également les services Google comme Chrome, Gmail, Google Play Musique...



La Fire HD 8 nouvelle version est disponible dès le 3 juin 2020. Elle est en ce moment en précommande à partir de 99,99€ (pour ne pas arrondir à 100€). Elle est disponible en 32 Go ou 64 Go. N'oubliez pas de sélectionner "Avec offres spéciales" pour la version 32 Go, sinon vous paierez plus cher.

