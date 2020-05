Apple Store sur iOS passe au mode sombre

Pour l’activer dans l’app, il suffit de l’activer dans le système. Apple Store s’adapte automatiquement à vos préférences esthétiques, comme c’est le cas dans la majorité des apps, iSoft compris. Je vous rappelle d’ailleurs que le mode sombre peut s’activer automatiquement selon vos besoins. Bien évidemment, le contenu de l’Apple Store ne change pas et propose toujours le catalogue du site d’Apple de manière optimisée pour nos iPhone et iPad.

Comme l’indique Apple, il est désormais possible de parcourir, acheter et explorer l’Apple Store avec le mode sombre parfaitement intégré à l’app. Disponible depuis septembre 2019 avec la sortie d’iOS 13, le mode sombre permet de reposer vos yeux mais aussi de maximiser la batterie quand vous êtes sur un iPhone à écran OLED comme l’iPhone X, l’iPhone XS ou l’iPhone 11 Pro.

Après l’application Assistance Apple ou encore Clips et iMovie , voici que l’appli Apple Store passe du côté obscur ! En effet, la mise à jour de cette nuit apporte le fameux mode sombre d’iOS 13 et iPadOS 13 qui permet de consulter le magasin en ligne de nuit.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.