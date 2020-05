Apple Store : la prise de température des clients fait débat

Les Apple Store commencent timidement à rouvrir depuis lundi dans plusieurs pays, après l’épidémie de Coronavirus, et voilà déjà les premières controverses. En Allemagne, comme ailleurs, de nombreuses règles de précaution ont été prises avec notamment la vérification de la température des clients à l’entrée. Cette pratique pourrait être considérée comme illégale au sein de l’Union Européenne.

