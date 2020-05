Apple confirme avoir racheté la société NextVR

Et voilà la confirmation attendue. Il y a un mois, nous vous rapportions qu'Apple avait sans doute fait l'acquisition de la startup NextVR, de quoi nourrir des projets toujours plus ambitieux pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle.



Désormais, l'information est officielle mais le montant de la transaction reste inconnue.



Regardez une vidéo de ce que propose NextVR :

Pour mémoire, NextVR, située en Californie, s’est spécialisée depuis dix ans dans la réalité virtuelle au service du sport et du divertissement comme des concerts. La société propose des expériences VR pour visualiser des événements en direct à l'aide des casques PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft, Lenovo et même sur iOS et Android.

Après avoir racheté 6D.ai dans le domaine de la VR, Apple s'offre donc NextVR. Estimé à environ 100 millions de dollars, le rachat a été confirmé par la firme à Bloomberg. Sans entrer dans les détails, on y apprend que les équipes ont rejoint les rangs d'Apple, mais aussi les brevets détenues par NextVR. Environ 40 brevets mais aussi des contrats avec la NBA, Wimbledon et autre grands évènements sportifs.



Voici ce qu'on peut lire sur le site de NextVR :

NextVR prend une nouvelle direction.

Merci à nos partenaires et fans du monde entier pour le rôle que vous avez joué dans la construction de cette formidable plate-forme d'expériences sportives, musicales et de divertissements en réalité virtuelle.

Voici donc une nouvelle acquisition importante en 2020, juste après Dark Sky. Est-ce que NextVR va permettre à la firme d'aller plus loin sur son projet de casque AR/VR, ou simplement apporter du contenu pour son lancement ?