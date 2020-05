BE-A Walker : le shoot en Mecha bipède est de sortie sur iOS

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

1

BE-A Walker atterrit sur iOS après avoir fait ses armes sur Nintendo Switch. Le titre de Games Operators n'a pas changé d'un iota et propose toujours le même contenu original pour un ensemble plus ou moins réussi.



Regardez la bande-annonce :

BE-A Walker : un jeu intéressant mais répétitif

A bord de votre Mecha bipède, vous devez choisir votre camp, soit en rejoignant les humains qui tentent d'éliminer les indigènes de la planète « Eldorado », soit en vous rebellant aux côtés de la population autochtone.



Cette planète particulière présente une atmosphère sans oxygène, ce qui va complexifier votre mission. De plus, vous avez à coeur de poursuivre le travail de votre frère, mort ici-même 5 ans plus tôt. L'idée étant de faire ce qu'il faut pour que votre espèce survive.



Comme arme, vous l'aurez compris, vous n'avez que votre robot de combat « BE-A Walker » (Biped Enhanced Assault Walker). Difficile à prendre en main, il peut se déplacer de deux manières : soit manuellement avec des mouvements plus lents, soit de manière automatique. C'est un choix qui devra se faire selon les situations car le mode auto est plus rapide mais moins précis. Attention à ne écraser vos alliés qui ne sont pas dans Goldorak !



Avec votre robot, vous avez deux jauges de vie qu'il faudra évidement surveiller de près : une verte qui représente l’état de votre machine et une bleue qui vous informe de la quantité d’oxygène restante pour terminer votre mission. Mais au fur et à mesure du jeu, vous découvrirez des drones qui pourront recharger votre oxygène ou réparer votre Mecha selon les besoins.



De même, la progression vous octroiera de nouvelles possibilités d'attaque avec des canons (de base ou antichar) et un lance-rocket. La gestion du stock de munitions est également à prendre en compte, tout comme la surchauffe en cas d'utilisation prolongée, sauf pour l'arme de base. Et si besoin, vous pouvez tout simplement écraser l'ennemi.



Voilà à quoi se résume le gameplay, plutôt tactique de prime abord mais assez répétitif. Un peu dommage car la réalisation originale est bonne, tout comme la bande-son. On reste un peu sur notre faim, même si les fans de jeux du genre vont se régaler avec ce portage de BE-A Walker, surtout que ce dernier est assez ardu.





Notre avis sur "BE-A Walker"

La note 3 / 5

Télécharger BE-A Walker à 5,49 €