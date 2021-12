Le superbe jeu de shoot Death Carnival arrive en 2022 sur mobile

Il y a 3 heures

Jeux Vidéo iPhone

Alban Martin

1



C'est un scénario vu et revu. Une société dystopique à l'avenir sombre et une population à la limite de la sociopathie qui a soif de divertissement. Pour satisfaire tout ce beau monde, le gouvernement a créé des jeux télévisés où tous les participants essaient de s'entretuer. Voilà ce qui vous attend dans le futur titre de Furyion Games, Death Carnival.

Un top-down shooter de grande qualité

Découvrez le trailer de Death Carnival :

Death Carnival est donc le nom du jeu, mais aussi le nom du jeu télévisé mortel dans l'univers de ce dernier. Il s'agit d'un jeu de tir de haut en bas extrêmement rapide, qui met l'accent sur les combats défiants la gravité, alors attendez-vous à sauter et à planer dans les airs tout en canardant sur tout ce qui bouge. L'accent est également mis sur des commandes simples et accessibles afin que vous puissiez vous concentrer sur l'action sans prise de tête.



Le jeu comprendra un mode multijoueur en ligne sous la forme d'un PvP et d'un PvE compétitifs, mais aussi une campagne complète et scénarisée que vous pourrez parcourir en solo ou en coopération avec un maximum de 4 joueurs. Il y aura plus de 10 personnages et classes à choisir, un système d'armes à améliorer et à personnaliser en utilisant le butin que vous gagnerez, des combats de boss géants et beaucoup de rejouabilité en fin de partie. Death Carnival vise également à être sur la plupart des grandes plateformes, y compris PC, console et mobile, avec un cross-play et une progression croisée sur toutes ces plateformes. Juste génial, d'autant que les graphismes sont tout simplement magnifiques ! Voici quelques captures :



Vous pouvez vous inscrire pour obtenir un accès à la future bêta sur le site officiel deathcarnival.com, ou rejoindre le serveur Discord officiel. Death Carnival devrait arriver dans le courant de l'année 2022.