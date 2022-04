Le jeu de shoot "The Day We Fought Space" arrive sur iOS

Alban Martin

Annoncé début 2019, The Day We Fought Space, un jeu de tir à défilement horizontal original du développeur Tursiops Truncatus est désormais affiché sur l'App Store à la rubrique "précommande". The Day We Fought Space est un shoot'em up basé sur la physique, ce qui modifie énormément l'approche et le gameplay habituel de ce genre de titres.

The Day We Fought Space bientôt sur iPhone

Le moteur physique joue un rôle prépondérant dans The Day We Fought Space, puisque vos armes et surtout les débris d'ennemis explosés ont tous un poids qui peut être utilisé pour créer des réactions en chaîne. Pour alimenter cela, le jeu propose toutes sortes de types d'armes uniques et inventives pour s'assurer que vous ne soyez jamais à court d'idées pour attaquer vos ennemis. Tout un programme qui nous tarde d'avoir entre les mains.

Montez en grade au fur et à mesure que les ennemis et les armes évoluent dans ce monde généré de manière procédurale. Utilisez les contrôles précis à deux mains pour vous adapter rapidement, en minimisant les dégâts et en maximisant les opportunités. Dans ce jeu à déplacement latéral, ressentez la satisfaction viscérale d'abattre votre ennemi et plongez dans l'adrénaline de vous lancer dans une nouvelle expédition pour reconquérir le monde.



Après plus de trois ans de développement, The Day We Fought Space a enfin une date de sortie, et il sera disponible sur l'App Store iOS le mois prochain, le 26 mai. Découvrez la nouvelle bande-annonce vidéo :

Outre l'utilisation de la physique, The Day We Fought Space a voulu se différencier des jeux typiques du genre shoot'em up en demandant aux joueurs de réagir rapidement plutôt que de mémoriser par cœur les ennemis et les balles. C'est pour cela que le jeu propose des missions générées de manière procédurale, de sorte que chaque mission n'est pas la même que la précédente, et vous devrez compter sur votre intelligence et vos réflexes, ainsi que sur votre arsenal d'armes et d'équipements personnalisables, pour vous sortir vivant des trois univers.



Ce n'est pas le plus beau jeu, mais il semble très intéressant. Prévoyez 3,99€ à sa sortie.

