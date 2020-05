GRID Autosport ouvre le test du mode multijoueur à Android

Il y a 5 heures

Alban Martin

1

Le meilleur jeu de course de l'App Store avait lancé le tant attendu mode multijoueur en bêta fin mars sur iOS, voilà que Feral Interactive qui s'occupe du portage du jeu PC annonce la même chose sur Android. Mieux, les joueurs vont pouvoir s'affronter en cross-platform !



Bien que magnifique et particulièrement travaillé au niveau du gameplay, GRID manquait d'un mode multi en ligne pour allonger la durée de vie.



La nouvelle bêta sur Android nous fait penser que la sortie du mode en version finale n'est plus très loin.

GRID Autosport recherche des bêta-testeurs pour le multijoueur

Cette nuit, Feral Interactive a lancé un appel aux joueurs Android pour rejoindre les testeurs sur iOS pour le futur mode multijoueur de GRID Autosport. Pour pouvoir y participer, il faudra avoir au minimum 4 Go de stockage, Android 9 ou iOS 12.1 minimum.

Bien sûr, il faudra posséder le jeu initial pour profiter de ce nouveau mode à sa sortie. Actuellement, GRID est disponible sur App Store, Play Store et Nintendo Switch au prix de 10,99€. Si vous voulez participer à la bêta test, il vous suffit de vous inscrire via le lien TestFlight du studio londonien ou sur Google Play si vous avez un smartphone sous Android 9 dans la liste suivante :

Google Pixel 2

Google Pixel 3

Google Pixel 4

HTC U12+

Huawei Honor 10

Huawei Mate 20

LG V30+

Motorola Moto Z2 Force

Nokia 8

OnePlus 5T

OnePlus 6T

OnePlus 7

Razer Phone

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Tab S4

Sony Xperia 1

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ2 Compact

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Pocophone F1

Télécharger GRID™ Autosport à 10,99 €